السيسي يدعو إلى حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية

عربيات ودوليات

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، الأحد، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بمستهل جولة له في القارة الافريقية هي الأولى منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. كما اجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مباحثات موسعة مع نظيره الروسي بحضور وفدي البلدين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي ان لافروف نقل للسيسي «رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الاعراب عن التقدير والتحية الى السيد الرئيس، كما تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين والاعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في اطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً».

من جانبه ثمّن السيسي «مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة في المشروعات الروسية في مصر في اطار العلاقات المصرية الروسية، وفي مقدمتها انشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في كل القطاعات» وأضاف المتحدث الرسمي بأن لافروف اطلع السيسي «على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الاطار على المستوى الدولي». وفي هذا السياق، شدد السيسي «على اهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة» مؤكداً «دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، مع استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الاطار الثنائي او المتعدد الأطراف».

واثر اجتماعه مع شكري قال لافروف «لدينا توافق في الرأي حول العديد من القضايا الاقليمية والدولية»، مضيفاً انه بحث في القاهرة «تطوير التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي بين مصر وروسيا» و»مشروع الضبعة النووي والمنطقة الروسية بقناة السويس». وأكد لافروف ان «الموانئ الروسية تعاني من حصار غربي.. وتلقينا تعهدات في تركيا بانهاء ذلك»، معتبراً ان «العقوبات الغربية تعرقل الدعم الروسي للدول الافريقية».

من جهة ثانية قال وزير الخارجية الروسي، ان موسكو تأمل في ان يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، من حل قضية العقوبات التي تعرقل تصدير الحبوب الروسية.

وأوضح في المؤتمر الصحافي ان موسكو لا تطالب برفع العقوبات لكن فيما يتعلق بمسألة الغذاء يجب على الغرب القضاء على المشاكل التي اوجدها. كما اكد لافروف، ان الولايات المتحدة تسعى للهيمنة على العالم من خلال نظام احادي.

من جانبه قال شكري «نتطلع لاستمرار التعاون الوثيق مع روسيا على اساس المصالح المتبادلة» مضيفاً «بحثنا الوضع في اوكرانيا وأكدنا اهمية التوصل لحل على اساس الحوار».

وتابع شكري «مصر تؤكد اهمية التوصل لتسوية دبلوماسية للأزمة في اوكرانيا.. الأزمة في اوكرانيا لها انعكاسات سلبية على الأمن الغذائي العالمي». في سياق آخر، اكد شكري «أهمية انهاء التوترات والصراعات في المنطقة».

ومن المقرر ان يلتقي لافروف ايضاً في القاهرة امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وممثلي الدول الأعضاء، كما سيلقي كلمة امام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين. وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي الى القاهرة، في خضم ازمة الغذاء التي تعيشها عدة دول افريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا.

