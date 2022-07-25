روسيا تعترف بقصف أوديسا: استهدفنا مواقع عسكرية

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: واصلت اوكرانيا جهودها، امس لاستئناف تصدير الحبوب من اوديسا وموانئ اخرى على البحر الأسود بعد هجوم صاروخي اثار شكوكا بشأن ما اذا كانت روسيا ستلتزم باتفاق يهدف الى تخفيف ازمة نقص الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب، في حين قالت موسكو انها استهدفت زورقا عسكريا في الميناء.

وقال وزير البنية التحتية الأوكرانية اولكسندر كوبراكوف على فيسبوك ان الاستعدادات لاستئناف شحنات الحبوب جارية، وأضاف «نواصل الاستعدادات الفنية لاستئناف صادرات المنتجات الزراعية من موانئنا».

كما نقل تلفزيون سوسبيلن في وقت لاحق عن المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا ناتاليا هومينيوك قولها ان منطقة تخزين الحبوب بالميناء لم تتعرض للقصف. وكان الجيش الأوكراني قد اعلن ان دفاعاته الجوية اسقطت السبت عددا من الصواريخ الروسية في سماء اوديسا، وقال ان الصاروخين اللذين استهدفا الميناء اصابا محطة لشحن الحبوب، بيد انه اكد ان الأضرار كانت محدودة. كما اكد حاكم اوديسا اصابة عدد من الأشخاص جراء القصف.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات على اوديسا ووصفها بأنها «همجية صارخة» تثبت انه لا يمكن الثقة بموسكو لتنفيذ اتفاق اسطنبول الذي توسطت فيه تركيا ورعته الأمم المتحدة من اجل تصدير الحبوب الأوكرانية.

من جهتها اتهمت الولايات المتحدة روسيا بخرق شروط اتفاقية استئناف صادرات الحبوب واتهم وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكين روسيا بمفاقمة ازمة الغذاء العالمية، وقال ان الهجوم «يلقي بظلال من الشك» في مصداقية التزام موسكو بالاتفاقية. وصرّح يوم السبت بأن «على روسيا ان توقف عدوانها وتنفذ بالكامل صفقة الحبوب التي وافقت عليها».

في المقابل قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا امس ان القوات الروسية قصفت زورقاً عسكريّاً اوكرانيّاً في ميناء اوديسا بأوكرانيا بصواريخ عالية الدقة. كما اكد عضو مجلس الدوما الروسي يفغيني بوبوف ان الجيش الروسي قصف ما وصفه بالبنية التحتية العسكرية في اوديسا وقال في مقابلة مع قناة «الجزيرة» ان القصف الروسي لم يستهدف ابدا السفن التجارية في الميناء او اي مواقع مدنية اخرى. وكان وزير الدفاع التركي خلوصي اكار قد قال انه اجرى اتصالات مع المسؤولين الروس، ونفوا اي علاقة لهم بالقصف الذي استهدف ميناء اوديسا. كما اجرى اكار اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني، وأكد ان انقرة ستواصل الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالاتفاق وأنها ستعمل على تنفيذه بأسرع وقت.

ميدانيا، قال الجيش الأوكراني ان قواته تمكنت من قطع امدادات الأسلحة الثقيلة والعربات المدرعة عن القوات الروسية في مقاطعة خيرسون جنوبي البلاد. وأضاف الجيش الأوكراني ان ذلك سيسهم في نجاح الهجوم المضاد لقواته على اكثر من مكان وموقع.

