الصين تلوِّح بـ«رد عسكري» على زيارة بيلوسي لتايوان

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» ان الصين وجهت تحذيرات قوية لادارة الرئيس الأميركي جو بايدن من زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الى تايوان في اغسطس. ونقل التقرير عن ستة مصادر مطلعة قولها ان التحذيرات كانت اقوى بكثير من تهديدات سبق ان وجهتها بكين عندما كانت غير راضية عن الاجراءات او السياسة الأميركية المتعلقة بتايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من اراضيها. ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها ان هذا الخطاب الخاص يشير الى رد عسكري محتمل. وامتنع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأميركية عن التعليق بينما يصدر رد عن وزارة الخارجية الصينية.

وكانت الصحيفة قد ذكرت في 18 يوليو ان بيلوسي تعتزم زيارة تايوان في اغسطس. وبعد ذلك بيوم واحد، قالت وزارة الخارجية الصينية ان زيارة بيلوسي لتايوان ستقوض بشكل خطير سيادة الصين وسلامة اراضيها، وان الولايات المتحدة ستتحمل عواقب ردها.

والأربعاء، قال بايدن انه يعتزم التحدث مع الرئيس الصيني شيجين بينغ بحلول نهاية الشهر، وبدا انه يشكك في ما تردد عن رحلة بيلوسي الى تايوان. وقال بايدن للصحافيين «أعتقد ان الجيش يرى انها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي، لكنني لا اعرف ما هو الوضع».

وبحسب الصحيفة، قال مصدران مطلعان على المناقشات ان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ومسؤولين كبار آخرين في مجلس الأمن القومي عارضوا الرحلة بسبب خطر تصعيد التوترات في مضيق تايوان. بالاضافة الى ذلك، يُلاحظ ان العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع قالوا ان الجدل حول الرحلة اثار قلق حلفاء واشنطن، الذين يخشون ان تثير الرحلة ازمة بين الولايات المتحدة والصين. واضافت الصحيفة ان الناس في تايبيه، المطلعين على قضايا الأمن القومي، قالوا ان خطر تصعيد بكين لعمل عسكري بشكل ملحوظ رداً على زيارة بيلوسي اصبح اكثر وضوحاً من العام الماضي، بالنظر الى التوترات المتزايدة.

