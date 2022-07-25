«جدري القردة».. الوقاية باستراتيجيات صحيحة لـ«فئات معينة»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: بعد الانتشار الرهيب لفيروس كورونا المستجد، ومع الحصيلة الثقيلة التي خلفها لم يعد غريبا بالنسبة الى اغلب الناس ان تعلن منظمة الصحة العالمية عن مرض منتشر بصفة استثنائية باعتباره حالة وباء عالمية او طارئة، وذلك لرصد الجهود لمحاصرته.

وبخصوص جدري القردة، فان اعلان حالة الطوارئ العالمية يعني ان تفشي المرض «حدث استثنائي» يمكن ان يمتد الى المزيد من البلدان، ويتطلب استجابة عالمية منسقة.

وسبق ان اعلنت منظمة الصحة العالمية حالات طوارئ استجابة لأزمات الصحة العامة مثل جائحة «كورونا» وفيروس «ايبولا» في غرب افريقيا عام 2014، وفيروس «زيكا» في اميركا اللاتينية عام 2016. ويُعد اعلان الطوارئ في الغالب بمثابة نداء لجذب المزيد من الموارد العالمية والاهتمام بتفشي المرض. وكان للاعلانات السابقة، تأثير متباين، بالنظر الى ان منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة عاجزة الى حد كبير عن اقناع الدول بالتحرك.

والشهر الماضي، قالت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة الصحة العالمية ان تفشي مرض جدري القردة في جميع انحاء العالم «لايرقى حتى الآن الى مستوى حالة طوارئ دولية»، لكن اللجنة اجتمعت مجددا لاعادة تقييم الوضع، قبل اعلان قرارها اليوم السبت. ووفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي» تم الابلاغ عن اكثر من 16 الف حالة اصابة بجدري القردة في 74 دولة، منذ شهر مايو تقريباً. وحتى الآن، لم يتم الابلاغ عن وفيات ناجمة عن المرض الا في افريقيا حيث ينتشر نوع اكثر خطورة من الفيروس خاصة في نيجيريا والكونغو.

وقالت كبيرة خبراء جدري القردة في منظمة الصحة العالمية روزاموند لويس ان 99% من جميع الحالات خارج افريقيا سجلت لدى رجال وأن 98% منهم رجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» ويعتقد خبراء ان انتشار جدري القردة في اوروبا وأميركا الشمالية جاء عن طريق الجنس بالدرجة الأولى. ولدى اعلانه المرض «حالة طوارئ عالمية، قال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبرييسوس «على الرغم من انني اعلن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً في الوقت الحالي، الا ان هذا تفشي يتركز بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال وخاصة اولئك الذين لديهم شركاء جنسيون متعددون» ومضى يقول «هذا يعني ان هذا تفشي يمكن ايقافه بالاستراتيجيات الصحيحة في المجموعات المناسبة».

