برشلونة تفوّق على ريال مدريد ودياً

دوليه

فاز برشلونة الاسباني على غريمه التقليدي ريال مدريد 1-0 فجر أمس في كلاسيكو ودي بين قطبي الكرة الاسبانية استعداداً للموسم الجديد على ملعب «أليجاينت ستاديوم» في مدينة لاس فيغاس الأميركية أمام 65 ألف متفرج.

وشهدت المباراة في شوطها الأوّل مشاركة الوافد الجديد إلى النادي الكاتالوني، المهاجم السابق لبايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وهو الكلاسيكو الودي الثاني الذي يُقام على الأراضي الأميركية بعد فوز برشلونة على غريمه 3-2 في ميامي في 30 يوليو 2017 على ملعب «هارد روك ستاديوم» أمام 64 ألف متفرج.

وسجل البرازيلي رافينيا الذي انتقل اخيراً إلى برشلونة هدف الفوز في الدقيقة 27 بعدما استفاد من تشتيت خطأ للكرة من مدافع ريال البرازيلي إيدر ميليتاو ليسدد كرة قوية في الشباك.

وهو الهدف الثاني في مباراتين للبرازيلي المنتقل في بداية الشهر الحالي من ليدز يونايتد الانكليزي إلى ملعب «كامب نو» مقابل قرابة 70 مليون يورو حسب الصحافة المحلية ش، علماً انه سجل هدفاً

ومرر كرتين حاسمتين في سداسية الفوز على إنتر ميامي الثلاثاء.

وكان بامكان برشلونة أن يخرج بغلة أوفر من الأهداف، إلا أن حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا صد تسديدتي القادم الجديد لاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه (72) والفرنسي عثمان ديمبيليه (87).

وعلى الرغم من الطابع الودي للقاء، إلا أن الأجواء داخل المستطيل الاخضر عكست ذروة التنافس الطويل بين هذين العملاقين في كرة القدم.

وكاد ريال مدريد الذي خاض أولى مبارياته الودية هذا الموسم من دون نجمه المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بعدما قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عدم الاستعانة به لمنحه المزيد من الراحة بعد تمديد عطلته الصيفية، يفتتح التسجيل في الدقيقة 18 بتسديدة من لاعب الوسط الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي، إلاّ أنّ كرته اصطدمت بالقائم.

وبعد دقيقتين، سدد أنسو فاتي عقب تمريرة من بيدري الذي استغل خسارة الفرنسي إدواردو كامافينغا الكرة أمام مرمى فريقه، كرة لم تجد سبيلها إلى الشباك رغم خروج كورتوا.

وسيطر برشلونة على الشوط الأوّل الذي شهد مشاركة ليفاندوفسكي ، قبل أن يتم استبداله مع بداية الشوط الثاني بالمهاجم الغابوني بيار إيمريك-أوباميانغ. وتوترت الأجواء اثر اعتراض خشن من جوردي ألبا على مهاجم ريال البرازيلي فينيسيوس جونيور، فتدخل اللاعبون لفض اشتباك بين الوافد الجديد إلى العاصمة مدريد المدافع الالماني أنتونيو روديغر والاوروغوياني رونالد أراوخو.

وكاد ريال يدرك التعادل في الدقيقة 59، إلا أن تسديدة البديل ماركو أسنسيو مرت بجانب المرمى بعد تمريرة من لوكاس فاسكيز.

ويتابع ريال بطل أوروبا واسبانيا جولته الأميركية، فيلعب أمام كلوب أميركا في سان فرانسيسكو الثلاثاء، في حين يواجه برشلونة في الامسية ذاتها يوفنتوس الإيطالي في دالاس.