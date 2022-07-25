سان جرمان هزم أوراوا

دوليه

فاز باريس سان جرمان على أوراوا ريد دياموندز الياباني 3-0 أول من امس ضمن جولة الفريق الباريسي في اليابان. وسجل كل من الإسباني بابلو سارابيا (16) وكيليان مبابي (35) وأرنود كاليموندو (76) أهداف باريس سان جرمان. وسيكون الفريق الفرنسي في مواجهة ثالثة على أرض الساموراي اليوم أمام غامبا أوساكا. وفاز باريس سان جرمان على نادي كاوازاكي فرونتالي 2-1 بعد أن حقق بطل الدوري الفرنسي، فوزه الأول

تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف غالتييه على حساب كويفيلي-روين من الدرجة الثانية 2-0، في أولى المباريات التحضيرية لفريق العاصمة.

