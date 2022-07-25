هالاند قاد سيتي إلى الفوز على بايرن

دوليه

قاد الوافد الجديد المهاجم النروجي إرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي، بطل انكلترا للفوز على بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية، بنتيجة 1-0 على ملعب لامبو فيلد في غرين باي في مدينة ويسكونسن الأميركية أمام 78.128 ألف متفرج، في مباراة ودية توقفت بسبب اعصار.

ودفع الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي بهالاند أساسياً أمام عملاق بافاريا الذي يعرفه جيداً بعدما خاض المهاجم الدولي غمار الدوري الالماني لمدة عامين مع بوروسيا دورتموند، علماً انه كان جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الاولى التحضيرية في الجولة الأميركية لـ «سيتيزنس» خلال الفوز على كلوب أميركا 2-1. وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 بعدما تابع الكرة داخل الشباك اثر تمريرة عرضية من جاك غريليش.

وشكّل العملاق النروجي (1.94 م و88 كلغ) خطراً على دفاع بايرن بفضل تحركاته، ليؤكد انه الرأس الحربة الأمثل والقطعة المفقودة في هجوم غوارديولا منذ رحيل الهداف التاريخي للنادي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في عام 2021.

وتوقفت المباراة فور تسجيل سيتي هدف السبق اثر هبوب اعصار وعاد الفريقان إلى غرف تبديل الملابس، فيما طُلب من الجماهير مغادرة الملعب. واستؤنفت المباراة بعد قرابة ساعة بعدما تم الاتفاق على خوض شوطين من 40 دقيقة، من دون أن يتمكن سيتي من زيادة غلته وبايرن من قلب النتيجة.

وفرض بطل انكلترا ايقاعه على اللقاء، في حين حصل بايرن على فرصة ذهبية لادراك التعادل في الدقيقة 38 بعد تمريرة عرضية وصلت إلى الكندي ألفونسو ديفيس المتربص أمام القائم ليتابعها بدوره داخل المنطقة من دون أن تصل الكرة إلى سيرج غنابري.

وكاد هالاند يضاعف النتيجة بعد دقيقة، غير أن الحكم ألغى الهدف الذي سجله من تسديدة بقدمه اليسرى من داخل المنطقة بداعي التسلل. وغادر هالاند الملعب في الدقيقة 40 ليحل بدلاً منه الوافد الآخر المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريس الذي كاد يسجل الهدف الثاني لسيتي بعد ثلاث دقائق من نزوله إلى أرض الملعب. ويستعد الفريقان عقب انتهاء جولتهما التحضيرية لخوض الاستحقاقات الرسمية، فيلعب سيتي في 30 الشهر الحالي بمواجهة ليفربول في مسابقة درع المجتمع، فيما يواجه بايرن منافسه لايبزيغ في مسابقة كأس السوبر الألمانية.

