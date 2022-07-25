«الكرة» طرح مزايدة لرعاية الدوري

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أعلن اتحاد الكرة عن طرح مزايدة لرعاية الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى ولمدة اربعة مواسم بداية من الموسم الرياضي 2022/2023 وحتى الموسم الرياضي 2025/2026 طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بالكراسة. ودعا الاتحاد الشركات أو المؤسسات الراغبة بدخول المزايدة إلى التقدم لشراء كراسة الشروط والمواصفات بقيمة 500 دينار كويتي من مقر الاتحاد في العديلية وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة الـ09:00 صباحاً وحتى الساعة الساعة الـ10:00 بعد الظهر ومن الساعة الـ 05:00 حتى الساعة الـ09:00 مساءً ابتداء من يوم أمس وحتى يوم الخميس المقبل.

