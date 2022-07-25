القادسية يواجه الفحيحيل ودياً اليوم

محلية

يلتقي القادسية مع الفحيحيل في الساعة 07:30 مساء اليوم على ملعب المرحوم فاروق إبراهيم في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. ومن المقرر أن يخوض الأصفر مباراة ودية أخرى يوم الخميس المقبل أمام خيطان وذلك بعد تأجيل موعد المغادرة إلى المعسكر التدريبي في القاهرة والذي كان مقرراً بعد غد الأربعاء إلى السبت المقبل.

ووقعت إدارة الأصفر عقداً لمدة 5 سنوات مع لاعب فريق الشباب في النادي فيصل الشطي الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، في حين تبدو مشكلة المدافع الشاب الآخر خالد صباح في طريقها للحل وذلك بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات بسبب مطالبه بمستحقاته المالية.

ودعم القادسية صفوفه هذا الموسم بالتعاقد مع العاجيين مامادو سورو وسيدريك هنري والبوركيني باتريك مالو مع الإبقاء على التونسي حسام السويسي والألباني لورانس تراشي، بالإضافة إلى بالإضافة إلى الصفقات المحلية بضم مشاري العازمي وسلمان البوص وأحمد خالد شبيب ونايف زويد الذي قدم له ناديه القديم عرضاً بقيمة 60 ألف دينار وذلك تفعيلاً للائحة الاحتراف الجديدة، حيث يجب على اللاعب دفع نصف هذا المبلغ في حال رغبته بالانتقال إلى ناديه الجديد القادسية. من جانب آخر، كشف الأردني عدي الصيفي لاعب القادسية السابق، أنه كان في طريقه للعودة إلى الأصفر بعد تلقيه «عقداً مرضياً»، لكن استمرار أحد المحترفين مع الفريق حال دون عودته. وأكد الصيفي الذي لعب الموسم الماضي مع النصر في حديثه عبر حسابه الشخصي على موقع «سناب شات» أنه يفضل الاستمرار في الدوري الكويتي، وذلك بعد أن قضى أكثر 11 سنة في الملاعب المحلية.

