4 وديات لكاظمة في صربيا

محلية

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أعلن كاظمة عن برنامج معسكره التدريبي استعداداً للموسم الجديد والذي سيقيمه في صربيا خلال الفترة من 30 يوليو الحالي حتى 14 أغسطس المقبل.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر» عن خوض البرتقالي 4 مباريات ودية خلال المعسكر، أولها يوم 2 أغسطس أمام أحد الفرق الصربية، والمباراة الثانية يوم 4 أغسطس أمام فريق صربي آخر، على أن تكون المباراة الثالثة أمام نادي دبا الفجيرة الإماراتي يوم 7 من الشهر ذاته، والمباراة الرابعة أمام الظفرة الإماراتي بعد 3 أيام.

ويواصل البرتقالي تدريباته اليومية بقيادة مدربه الصربي زيلكو ماركوف بمشاركة المحترفين الأربعة الإسباني جاي ديمبلي، والجزائري عماد الدين عزي، والأردني أحمد عرسان، والسويدي ميشيل ميلاد. ويتطلع كاظمة للمنافسة بقوة على البطولات المحلية في الموسم الجديد، بعد أن توج بلقب كأس الأمير في الموسم الماضي، وأظهر جدية واضحة في المنافسة على لقب الدوري الذي ذهب لصالح الكويت في الجولات الأخيرة.

