«شباب الطائرة» يواجه قطر في «غرب آسيا»

محلية

يخوض منتخب الكرة الطائرة اليوم مواجهة قوية أمام نظيره القطري في الـ 07:30 مساء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا للشباب المقامة في مدينة الدمام السعودية لغاية 31 يوليو الحالي، ويلعب في المجموعة ذاتها سورية مع فلسطين، فيما يلتقي في المجموعة الأولى لبنان مع الأردن، والامارات مع البحرين.

وكان «أزرق الطائرة» خسر مباراته الأولى أمام المنتخب السعودي 0-3 (9-25، 15-25، 12-25)، وهو خاض مواجهته الثانية في البطولة أمام الامارات في وقت متأخر مساء أمس. ولم يقدم «الأزرق الشاب» المستوى المأمول في اللقاء امام المنتخب السعودي الذي سيطر على المباراة بشكل واضح وأنهى الأشواط الثلاثة لصالحه دون صعوبة. وتضم مجموعة الأزرق فرق السعودية، وقطر، وسورية، وفلسطين، بينما تضم المجموعة الأولى العراق والبحرين والأردن ولبنان والإمارات.

