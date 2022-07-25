«السباحة» ثالثاً في «العربية»

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حصد منتخب السباحة أول من أمس 3 ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين في اليوم الرابع والاخير من البطولة العربية التي استضافتها مدينة وهران غربي الجزائر ليحرز المركز الثالث في الترتيب العام للفرق للرجال.

وأحرز السباح علي الزامل المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 100 متر على الظهر بتوقيت زمني قدره 96.56 ثانية، فيما تمكن السباح وليد عبدالرزاق من فرض تواجده داخل المسبح مجددا في سباق 100 متر سباحة حرة باحرازه المركز الثالث والميدالية البرونزية بوقت زمني قدره 99.50 ثانية.كما فاز المنتخب الكويتي تتابع رجال في سباق 100 متر أربع مرات بالمركز الثالث محرزا الميدالية البرونزية حيث شارك في هذا السباق كل من وليد عبدالرزاق وسعود الشمروخ وعبدالرزاق الضويحي وعبدالعزيز الضويحي.يذكر ان البطولة العربية للسباحة اختتمت مساء الاول من امس بحفل تكريمي على شرف الوفود المشاركة حيث احتلت الكويت المركز الثالث في الترتيب العام للفرق من حيث عدد الميداليات بعد كل من مصر والجزائر بإحرازها ميدالية ذهبية وثلاث فضيات وبرونزيتين.

