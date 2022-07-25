العنزي يرصد «الذهب» في ختام «الملاكمة الدولية»

محلية

تختتم مساء اليوم بطولة الكويت الدولية الأولى للملاكمة، بإقامة المواجهات النهائية للأوزان السبعة المعتمدة وفق النظام الأولمبي، على حلبة صالة الاتحاد بضاحية صباح السالم.ويسعى أبطال قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا لحصد أكبر عدد من الميداليات الذهبية، لتتويج منتخباتهم بالمراكز الأولى للبطولة، وقد احتدمت المنافسة بين الملاكمين المتأهلين إلى الدور نصف النهائي الذي استكمل في وقت متأخر من مساء أمس، لحجز مقعد في أحد النهائيات السبعة، من جميع الدول الـ 20 المشاركة بالبطولة.

ويتطلع البطل الذهبي عبدالرحمن العنزي المعروف بـ «تايسون الكويت» لأفضل ختام لمسيرته الزاخرة بالإنجازات التي امتدت لأكثر من 15 سنة في الملاكمة، عندما يلعب مساء اليوم على الميدالية الذهبية والمركز الأول لوزن (90 كغم)، حيث قرر بطل الكويت وآسيا اعتزال رياضة الفن النبيل مع اسدال الستار على بطولة الكويت الدولية الأولى.

وفي وزن 51 كغم، تغلب بطل الكويت منصور مبارك على منافسه البحريني فاضل سيد عباس بإجماع آراء القضاة،إذ قدم مبارك أداء فنيا رفيعا خلال النزال نال إعجاب جميع الحضور، فيما تمكن العراقي منتظر علي من الفوز على السعودي عبدالعزيز العتيبي في المواجهة الثانية للوزن ذاته.وفي وزن 80 كغم، تفوق الإيراني سيد حسين مير أحمد على البلغاري ويليام روسينوف، فيما فاز الكازاخي إيركن اديلييك على نظيره التايلندي بورورن كادامد وان، وتغلب الإيراني سيد شاهين موسافي على الصيني ريهيماندو هالي مولاتي في المواجهة الثالثة. من جهته، أكد أمين السر المساعد في الاتحاد الكويتي للملاكمة هزاع المطيري أن اللجنة المنظمة تواصل بذل أفضل طاقاتها لضمان نجاح البطولة التي تحظى باهتمام كبير على المستويين القاري والدولي، وقال: «حرصنا منذ اليوم الأول على تطبيق أعلى المعايير التنظيمية والفنية المتبعة في أفضل وأهم البطولات العالمية، وقامت جميع اللجان العاملة بالبطولة بالانتهاء مبكرا من تحضيراتها المختلفة، لضمان أفضل استضافة ممكنة، وتوفير جميع سبل الراحة لضيوف الكويت».من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف بحسن تنظيم البطولة التي جاءت نموذجية في جميع تفاصيلها، سواء من حيث التنظيم أو المستوى الفني الذي شهدته طوال أيامها، وقال:»لم نلحظ أي تقصير من اللجنة المنظمة، وجهودهم الطيبة محل تقدير جميع الوفود المشاركة».في سياق متصل، أشاد مدير المنتخب الوطني عبدالله العنزي بالروح العالية والأداء المتميز الذي قدمه أبطال الكويت خلال مشاركتهم في البطولة التي شهدت مستويات فنية عالية في أدوارها الإقصائية، وتوقع أن تصل الجودة الفنية إلى ذروتها في النزالات النهائية اليوم.

