الزمالك يفاوض ساسي

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ذكر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ان رحيل اللاعبين المغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم عن «القلعة البيضاء» يرجع لأسباب خاصة، «والأمر لا يتعلق بالماديات حيث يمتلك الزمالك في خزينته ربع مليار جنيه حالياً».

وقال: «أشرف بن شرقي لديه ظروف شخصية وأسرية في دبي ويرغب في التواجد بأحد الدوريات القريبة من الإمارات».

وعن احتمالية عودة التونسي فرجاني ساسي إلى الزمالك قال: «فرجاني رحل لعدم وجود مجلس منتخب في الزمالك وتوجد مفاوضات معه للعودة من جديد».

من ناحيته، أفاد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك ان طارق حامد لاعب وسط الفريق هو من طلب إنهاء علاقته بالنادي.

وأوضح «حامد من أقرب اللاعبين لي لكن مصلحة الزمالك أهم واللاعب اعترف أثناء التحقيق معه بأنه تصرف بطريقة سيئة».

وأضاف «اللاعب لديه رصيد كبير مع الزمالك وحرصا على مستقبله تم إنهاء التعاقد معه بناء على طلبه حتى لا يتضرر مع ناديه الجديد لكني كنت أتمنى أن تكون النهاية أفضل من ذلك، خاصة وأنه أحد الكوادر الإدارية الكبيرة في المستقبل». وأردف «طارق قال إن الإصابة التي تعرض لها كانت مثيرة للشكوك لذلك استمر في الغياب حتى يطمئن على قدمه بشكل جيد».

وأكد أن شيكابالا قائد الفريق بريء من الاتهامات التي طالته بالإساءة للأهلي عقب مباراة نهائي كأس مصر. وقال أمير «الفيديو الذي تم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي للاعب مع جماهير الزمالك مفبرك حيث لم يقم اللاعب سوى بالغناء مع فريقه مطالبا الجماهير بالتشجيع».

وأضاف «جماهير الزمالك لم توجه أي إهانة أو إساءة إلى النادي الأهلي والجميع شاهد أن أجواء المباراة كان يسودها الاحترام المتبادل والروح الرياضية بين الفريقين».

وتابع «تحدثت مع شيكابالا حول ضرورة مقاضاة الموقع الذي نشر هذا الفيديو لأنه يحرض على التعصب بين الجماهير».

وأكد أمير أن أي ناد يتمنى تواجد لاعب كبير في صفوفه بحجم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي.وقال «عبد الله السعيد من أفضل اللاعبين في مصر على مدار السنوات الماضية وهو لاعب نادي الزمالك السابق لأنه قام بالتوقيع لنا من قبل رغم أنه لم يرتد القميص الأبيض».وأضاف «لا توجد مفاوضات حاليا معه أو مع رمضان صبحي لكن إذا رغب بيراميدز في رحيلهما سوف ندخل في مفاوضات معهما خصوصا أنهما لاعبان كبيران وإضافة لأي فريق».

