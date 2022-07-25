الإصابة تبعد شريف عن الأهلي

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انتهى موسم محمد شريف مهاجم الأهلي المصري بعدما تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة الزمالك بنهائي كأس مصر. وأكد الأهلي في بيان رسمي أن شريف يحتاج إلى فترة تأهيل تصل إلى شهرين قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.في السياق ذاته تأكد غياب ثنائي الفريق أحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة أيضا. وأعلن الجهاز الطبي للأهلي عن إصابة أحمد نبيل كوكا بتمزق في العضلة الخلفية وتأكد غيابه لفترة ستصل إلى 3 أسابيع.في الوقت نفسه سيعود طاهر محمد طاهر جناح الفريق بعد 3 أسابيع للمشاركة في التدريبات الجماعية.ويخوض طاهر تدريبات تأهيلية منتظمة خلال هذه الفترة للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

