لقب القارة السمراء لـ «سيدات جنوب أفريقيا»

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توج منتخب جنوب أفريقيا بلقب كأس الأمم الأفريقية للسيدات لأول مرة في تاريخه، حارماً المضيف المغربي من أن يصبح أول بطل قاري عند العرب على صعيد السيدات، وذلك بالفوز عليه 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط اول من امس.وسجلت هيلدا ماغايا هدفي جنوب إفريقيا في الدقيقتين 63 و71، قبل أن ترد روزيلا أيان للمغرب في الدقيقة 80. ورغم خسارة النهائي، كانت هذه البطولة تاريخية للبلد المضيف إذ وصل إلى هذه المرحلة لأول مرة في تاريخه، ليصبح أول منتخب عربي للسيدات يتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة بنسختها المقبلة عام 2023 في أستراليا ونيوزيلاندا، بمجرد وصوله إلى نصف النهائي. وأفرز النهائي بطلاً جديداً للقارة بعدما سيطرت نيجيريا على اللقب في 11 نسخة من أصل 13، لكنها خرجت في نصف النهائي على يد المغرب بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.وباتت جنوب أفريقيا ثالثة بطلة للقارة السمراء منذ انطلاق البطولة عام 1991، إلى جانب نيجيريا وغينيا الاستوائية التي فازت باللقب مرتين عامي 2008، 2012.

