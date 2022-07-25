«ماجد الزعابي».. فاز بجائزة حمدان بن راشد الدولية للتصوير

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أعرب المصور الكويتي ماجد الزعابي عن سعادته بنيل لقب جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في نسختها الـ11 عن فئة صناع المحتوى الفوتوغرافي. وقال الزعابي لـكونا ان المسابقة التي جاءت نسختها هذا العام تحت عنوان الطبيعة تسهم في تشجيع المصورين الذين قدموا اسهامات في عالم التصوير الضوئي حول العالم وتعد مؤسسة تضج نشاطا وحياة طوال العام.



وأضاف ان وسائل التواصل الاجتماعي تعد سلاحا ذا حدين اذ انه بامكان اي شخص ان يصبح مشهورا لكن ان تكون مؤثرا فالأمر يحتاج إلى الكثير لتطوير الذات منوها بضرورة ان يكون هدف المحتوى هو ايصال المعلومة بشكل جيد وليس عدد المشاهدات.

وأشار إلى اهمية جدولة المنشورات بطريقة مناسبة وأن يكون محتواها تعليميا وتحفيزيا وترفيهيا لتحقيق الجاذبية المطلوبة.

يذكر ان المصور الزعابي حصل العام الماضي على المركز الأول في المسابقة السنوية التي ينظمها المتحف البريطاني لتاريخ الطبيعة الخاصة بأفضل صور للحياة البرية في العالم عن فئة البورتريه الحيواني.



كما حصل الزعابي في السابق على العديد من الجوائز العالمية منها الجائزة الكبرى لتصوير الطيور العالمية في 2020 كما تم اختياره ليكون احد اعضاء لجنة التحكيم في المسابقة. وأعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي امس الأول اسماء الفائزين بالجوائز الخاصة للدورة الـ11 حيث شهدت تقديم ثلاث فئات من الجوائز هي صناع المحتوى الفوتوغرافي والشخصية والمؤسسة الفوتوغرافية الواعدة والجائزة التقديرية التي تمنح للمصورين الذين اسهموا بشكل ايجابي في صناعة التصوير الفوتوغرافي.



وفاز بالجائزة التقديرية المصور الأميركي كورت موشلر نظرا لما قدمه خلال مسيرته كمحرر للصورة الفوتوغرافية المطبوعة والالكترونية وما اضافه كمحرر صور للقصص والروايات الفوتوغرافية التي نشرت في الجهات التي عمل حيث قدم مثالا مرموقا للدور المحوري الذي يضيفه العاملون خلف الكواليس إلى صناعة الصورة. أما جائزة صناع المحتوى الفوتوغرافي فكانت من نصيب المصور الزعابي الناشط تعليميا ومعرفيا على شبكات التواصل الاجتماعي في تقديم محتوى خاص بالتصوير وكيفية انتاج المحتوى لأغلب المنصات الشهيرة بعد اكثر من 20 عاما قضاها في مجال تصوير الحياة البرية وتوثيق المشاريع الخيرية في افريقيا.



ومنحت جائزة الشخصية الفوتوغرافية الواعدة للمصور تورجوي شودري من بنغلاديش الباحث وراوي القصص البصرية وصاحب المشاريع الفنية طويلة الأمد والمختصة بتاريخ الحروب والصراعات والجغرافيا السياسية وحقوق الانسان والقضايا الاجتماعية.