دور الموضة.. من القماش إلى الضيافة

الاخيرة

نشهد في الفترة الأخيرة اقبالاً كبيراً من جانب دور الأزياء الفاخرة على افتتاح مقاه ومطاعم تحمل توقيع علاماتهم. وقد سجلت هذه الظاهرة تقدماً مع توسع اهتمام صناعة الترف بقطاع الضيافة. وتُشير الدراسات التي تتناول تحليل مفاهيم الاستهلاك في العالم إلى ان التجربة هي الشعار الجديد للرفاهية في مجال سوق السلع الاستهلاكية الراقية.

وأن جزءاً من الانفاق بدأ بالتحول نحو قطاعات الرفاهية، والفنادق، والمطاعم.



يُضاف إلى ذلك رواج ظاهرة فن الطهي التي تشهد تطوراً سريعاً ومن الممكن ان تُشكل رافعة نمو جديدة للعلامات التجارية من خلال تحويل بعض المساحات التجارية إلى مناطق مُخصصة لتقديم الطعام. ومن شأن هذا التنوع ان يسمح للعلامات التجارية باثراء عروضها وتعزيز صورتها، بالاضافة إلى رسم اسلوب جديد للحياة يحمل توقيعها.