للسيدات.. لا تتجاهلن هذه الأعراض!

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أورد تقرير نشره موقع بولدسكاي، المعني بالشؤون الصحية، قائمة بالأعراض التي لا يجب على المرأة تجاهلها كما يلي:



1- ضعف مفاجئ

يمكن ان يشير ظهور ضعف مفاجئ في الوجه أو الأطراف إلى الاصابة بسكتة دماغية. تشمل الأعراض الاضافية الارتباك المفاجئ وتداخل الكلام وعدم وضوح الرؤية وصعوبة المشي. يجب على المرأة، بالاضافة إلى عائلتها وصديقاتها، ان تكون على دراية بهذه الأعراض حيث ربما يكون من الصعب التعرف عليها بنفسها لطلب تلقي المساعدة الفورية.



2- ضيق التنفس المتكرر

يعاني بعض النساء من ضيق في التنفس عند اجهاد انفسهن عندما لا تتلقى قلوبهن امدادات دم كافية. ولكن تحدث معظم النوبات القلبية الصامتة عند النساء، حيث يكون ضيق التنفس والتعب الشديد من الأعراض الأكثر شيوعاً، وليس الم الصدر. ويعد فقر الدم وأمراض الرئة من الأسباب الشائعة لضيق التنفس عند النساء.



3- ألم في الصدر

اذا كنت تُعانين من الم في الصدر، أو تسارع في ضربات القلب، أو الم في الذراعين أو الكتفين أو الفك و/ أو ضيق في التنفس، فربما تكون تلك الأعراض اشارة إلى حالة قلبية. كما ان هناك حالة نادرة جداً تُعرف بـالتسلخ التلقائي للشرايين، التي تغذي عضلة القلب. ويمكن ان تؤثر هذه الحالة على الشباب وتحدث في كثير من الأحيان عند النساء اكثر من الرجال.



4- مشاكل في الرؤية

مع التقدم في العمر، يمكن ان تتشوش الرؤية، ولكن اذا ظهرت فجأة صعوبة في الرؤية أو تم ملاحظة عدم وضوح الرؤية في احدى العينين أو كلتيهما، فربما تكون علامة على الاصابة بسكتة دماغية. وبالمثل، فان اولئك اللواتي يعانين من الصداع النصفي ربما يكون بسبب الأضواء الساطعة أو حتى الهالات الملونة. ولكن يمكن ان تشير الأعراض نفسها إلى تمزق الشبكية أو انفصالها. وربما تؤدي المشكلة إلى العمى الدائم اذا لم يتم التعامل معها على الفور.



5- تغيير الوزن المفاجئ

يشير فقدان الوزن المفاجئ دون بذل اي جهد محدد إلى مشكلة صحية. ان الأسباب الأكثر شيوعاً هي فرط نشاط الغدة الدرقية أو مرض السكري أو الاضطرابات النفسية أو امراض الكبد أو السرطان. وفي المقابل، اذا اكتسبت وزناً اضافياً دون تغيير نظامها الغذائي أو مستوى نشاطها، عندئذ يمكن ان تشير الأعراض إلى المعاناة من قصور الغدة الدرقية أو الاكتئاب أو امراض التمثيل الغذائي الأخرى.



6- كتل غير طبيعية في الثدي

من الطبيعي ان يكون لثدي الأنثى عدد قليل من الكتل والنتوءات. ولكن لا يجب ان تتأخر في طلب المشورة الطبية اذا لاحظت اي كتلة تلتصق بجدار الصدر أو الجلد، أو تغيرات في الجلد العلوي، أو تغيرات في مظهر الحلمة، لأنها يمكن ان تكون مؤشرات على وجود سرطان الثدي.



7- الشخير والنعاس المفرط

يمكن ان يكون الشخير أو النعاس المفرط، مثل النوم في العمل أو اماكن اخرى، علامة على المعاناة من حالة توقف عن التنفس. اذا تركت حالة التوقف عن التنفس دون علاج يمكن ان تؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية وزيادة الوزن.



8- التعب المفرط

يمكن ان تسبب مجموعة متنوعة من العوامل في الاصابة بالتعب المفرط. ولكن يعد الشعور بالتعب المفرط بشكل مستمر مؤشراً على وجود بعض الاضطرابات الأيضية الأساسية أو حالة التهابية خطيرة مثل السرطان أو الخرف أو مرض باركنسون.



9- فرط التوتر والقلق

ان القلق هو جزء من الحياة، انما لا يعني ذلك انه يمكن تجاهله. اذا كانت حالة التوتر والقلق تصل إلى مستويات اكبر من القدرة على تحملها أو تتداخل مع الأداء اليومي، يجب استشارة طبيب في اسرع وقت ممكن.



10- التغيرات في الجلد

يجب ان تكون الأنثى متيقظة لأي تغيرات في بشرتها، لأنه على سبيل المثال يمكن ان يكون الجلد الداكن في الابط أو خلف الرقبة وعلامات الجلد المتعددة علامات على الاصابة بمرض السكري. ويمكن ان تشير الزوائد القشرية إلى حالة محتملة للاصابة بالتسرطن مثل التقرن الشعاعي أو الشمسي. يرجى الانتباه إلى التغييرات في حجم أو شكل أو لون الشامات الموجودة وأي بقع جديدة.