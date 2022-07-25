«الخارطة الحلم» للكويت الجديدة!

الاخيرة

لعقود طوال سارت الكويت على هدي خرائط كويتية شديدة الخطأ فتخبطت لديها البوصلة فاستبدلت السير للأمام بالتوجه السريع للخلف، ومشروع الدولة الدائمة بمشروع الدولة المؤقته أو محطة الوقود التي تملأ منها الجيوب قبل الرحيل الأخير، واستبدلت الإدارات الحكومية الأفضل باختيار الأسوأ مع توقع نفس نتائج اختيار الأفضل (كيف؟) وشابت المشاريع الكبرى في الدولة أخطاء كبرى لا تصدق فانتهينا بحال يسرُّ العدو ويحزن الصديق...



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خارطة الكويت الجديدة الواجبة والمستحقة في ظل المتغيرات الكبرى بالعالم تبدأ باختيار الأفضل لرئاسة الوزراء مع منحه الصلاحيات الكاملة في اختيار الوزراء والمسؤولين والسياسات المناسبة لنهضة البلد كي يمكن محاسبته، يتلو ذلك عمليات تطهير ومحاربة جادة للفساد في البلد مع الاستعانة بالخبرات الدولية لوضع خطة تنمية جديدة للكويت الجديدة تتسارع الخطى عبرها لخلق موارد حقيقية بديلة عن النفط قبل أن نصحو خلال سنوات قليلة أي مع عام 2030 على أسعار متدنية جداً للنفط مع تدني الطلب عليه ليلحقها خلال عقدين أي مع حلول عام 2050 الاستغناء العالمي عنه كما استغنى العالم قبل مئة عام فقط عن الفحم الذي كان يدفئ البيوت وتسير به القطارات والبواخر وكان يعتبر أغلى مادة طاقة بالعالم لينتهي به الحال مرميّاً بالمخازن بل وأصبحت أكبر شتيمة بالكويت أن فلان... خيشة فحم ونخشى أن تتحول الشتيمة لأحقاد.. فلان برميل نفط!



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آخر محطة:

(1) ما نجح الإخوة في الخليج إلا عبر اختيار الأفضل من أبنائهم لإدارة أعمال الدولة بينما قمنا في بعض الأحيان بالعكس من ذلك تماماً مما أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من أزمات وكوارث وتخلف.

(2) الحياة ليست رياضة مشاهدة ومتابعة عن بُعد من المدرجات، الحياة هي لصناع التاريخ وللمنجزين الكبار وهي رياضة لاعبين ينزلون الملعب ويقومون بالمشاركة وإصلاح الأوضاع من الداخل فالعمر يمضي سريعاً وتبقى الكويت بلداً صغير المساحة قليل السكان وافر الثروات لا تصعب إدارته والنهوض السريع به فلسنا الهند أو الصين و.... تصغر في عين العظيم العظائم كما قال المتنبي!