تباين في أداء المؤشرات والخسائر فاقت 53 مليون دينار

مال وأعمال

عاد التباين ليسيطر على المؤشرات الرئيسة لبورصة الكويت في ختام تعاملات ا مس، مع تخطي السيولة 72 مليون دينار مع عودة البيع العشوائي على الاسهم القيادية الامر الذي أسهم في تراجع لقيمة السوقية بمقدار 53 مليون دينار بعدما اقفلت القيمة السوقية جلسة الامس على 45.497 مليار دينار مقابل 45.550 مليار دينار دينار في جلسة الخميس الماضي.

واغلقت البورصة على انخفاض مؤشرها العام 8?8 نقاط ليبلغ مستوى 7661?84 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?12 في المئة. وتم تداول 307?9 مليون سهم عبر 13885 صفقة نقدية بقيمة 72?5 مليون دينار (نحو 239?2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 30?5 نقطة ليبلغ مستوى 5820?82 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?53 في المئة عبر تداول 185 مليون سهم من خلال 6584 صفقة نقدية بقيمة 20?8 مليون دينار (نحو 68?6 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 24?8 نقطة ليبلغ مستوى 8546?66 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?29 في المئة عبر تداول 122?9 مليون سهم في 7301 صفقة بقيمة 51?6 مليون دينار (نحو 170?2 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6?2 نقاط ليبلغ مستوى 6110?6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?1 في المئة عبر تداول 167?9 مليون سهم من خلال 5236 صفقة نقدية بقيمة 19?16 مليون دينار (نحو 63?2 مليون دولار)

بلغت قيمة التداول خلال تعاملات اليوم 72.55 مليون دينار، وزعت على 307.96 مليون سهم، بتنفيذ 13.89 ألف صفقة.

التباين طال الأداء القطاعي أيضاً؛ إذ ارتفعت 4 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ2.58%، بينما تراجعت 8 قطاعات قي مقدمتها المنافع بـ1.48%، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وبالنسبة لأداء الأسهم، فقد تصدر «آبار» الارتفاعات بـ10.29%، بينما جاء «عقار» في صدارة التراجعات بـ5.81%.

وتقدم سهم «بيتك» المتراجع 1.91% السيولة بقيمة 15.17 مليون دينار، بينما تصدر «جي إف إتش» الكميات بـ40.65 مليون سهم، بارتفاع 1.20%.

