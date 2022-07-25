«نفط الكويت»: التحول الرقمي رحلة مستمرة تتطلب تضافر الجهود

مال وأعمال

قال نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والشؤون المالية بشركة نفط الكويت بدر العطار إن التحول الرقمي هو رحلة مستمرة وتقدمية تتطلب تضافر جميع الجهود وعمل الجميع كفريق واحد.

جاء ذلك في بيان صحافي لـ«نفط الكويت» عقب فعالية نظمتها مجموعة الابتكار والتكنولوجيا بالشركة تحت عنوان «التحول الرقمي لشركة نفط الكويت» في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز.

وأكد العطار على أهمية التكامل بين استراتيجية شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية في التحول الرقمي منوها بجهود جميع العاملين القائمين على التحول الرقمي.

بدوره أكد نائب الرئيس التنفيذي لمديرية الغاز والابتكار بدر المنيفي وفق البيان أن التحول الرقمي لم يعد خيارا بل هو جزء لايتجزأ من استراتيجية شركة نفط الكويت، معربا عن اعتزازه وفخره بالطاقات الشبابية المشاركة في رحلة التحول الرقمي بالشركة والتي من خلالها تحققت العديد من الانجازات.

وتم خلال الفعالية استعراض رحلة التحول الرقمي في الشركة منذ بدايتها وخارطة الطريق التي تم وضعها وفق خطط استراتيجية ومن خلال رؤية مستقبلية تتوافق مع أهداف وتطلعات مؤسسة البترول الوطنية المستقبلية.

