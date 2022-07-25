«عربي»: تجديد قضية «الضمان» من الشطب

مال وأعمال

نفت شركة مجموعة عربي القابضة، صدور حكم في قضيتها التي تختصم فيها شركة مستشفيات الضمان الصحي وآخرون، حتى تاريخه. وقالت الشركة، في بيان لبورصة، إن القرار الصادر هو تجديد القضية من الشطب فقط، وتم تحديد جلسة 13 نوفمبر 2022. وعن الأثر المتوقع على الشركة نتيجة الحكم، أوضحت أن الأثر غير محدد حتى تاريخه، وسيتم تحديده طبقاً لأحكام القضية النهائية. يُشار إلى أن موضوع القضية يعود إلى رفع شركة مجموعة عربي القابضة دعوى بإلزام تقديم مستندات تأسست على نص المادة 298 من قانون الشركات والمادة 22 وما بعدها من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، واحتياطياً طلب ندب خبير؛ وذلك ضد شركة مستشفيات الضمان الصحي وآخرين.