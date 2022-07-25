«أجيليتي» تزيد برنامج تمويل بنكي إلى 3.2 مليارات دولار

مال وأعمال

قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية إنها تعتزم زيادة برنامج تمويلي كانت قد اتفقت عليه مع جهات ائتمانية إلى 3.2 مليارات دولار من 1.4 مليار دولار، وذلك لتمويل خططها للنمو بما يشمل الاستحواذ على أسهم جون مينزيس البريطانية.

وقالت الشركة في بيانها للبورصة: «تود أجيليتي أن تعلن أنها تعيد تمويل وزيادة خطوط التسهيلات الائتمانية من 1.4 مليار دولار.. ليصل إلى حوالي 3.2 مليارات دولار... مع البنوك المحلية والإقليمية والدولية الحالية والجديدة».

وأضاف البيان أن التسهيلات لها أجال استحقاق ثلاث وخمس وست سنوات، مشيرا إلى أن أجيليتي أتمت تسهيلات جديدة بقيمة 700 مليون دولار تمثل جزءا من إعادة التمويل وهذه الزيادة.

وتتوقع الشركة الانتهاء من المزيد من التسهيلات في الأسابيع المقبلة، ليصل إجمالي التسهيلات الائتمانية نحو 3.2 مليارات دولار.

كانت «أجيليتي»، المدرجة في بورصتي الكويت ودبي، أعلنت في أبريل 2021 أنها أبرمت اتفاقيات تمويل مع 16 جهة ائتمانية محلية وإقليمية ودولية من أجل الحصول على تمويل بـ 1.4 مليار دولار، من أجل توفير سيولة إضافية لتمويل عملياتها.