مرزوق الخرافي... نوخذة «السفن»

مال وأعمال

مرزوق ناصر الخرافي .. رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن وأحد القيادات الاقتصادية الكويتية في عالم المال والأعمال، محلياً، وخليجياً.. وهو يجمع بين القيادة ومهارة الإدارة فهو سليل عائلة الخرافي العريقة وابن أحد أفضل رجال المال والأعمال على مستوى العالم وهو العم ناصر الخرافي -رحمه الله- فالابن يسير على نفس خطى أبيه لتحقيق هدفه وهو الشيء نفسه الذي كان يفعله والده.



مرزوق الخرافي ..حاصل على شهادة البكالوريوس في المال وإدارة الاعمال من جامعة الكويت في عام 1991 وهو نائب رئيس مجموعة الخرافي وترأس العديد من مجالس الادارات في مقدمتها الشركة الكويتية للأغذية (امريكانا) وشركة الخرافي ناشيونال شركة وكوشتام الدولية للأغذية (ايران)، وتنمية المرافق القابضة والشركة المصرية لتنمية المرافق كما كان نائبا لرئيس جمعية منتجي وتجار الألمنيوم، والكويتية السورية القابضة والعضو المنتدب لكل من الشركة الاهلية الكويتية لصناعة الالمنيوم، وشركة الخليج للسحب .

كما كان عضوا في مجالس الادارة في شركات الوطنية للمعدات الميكانيكية والكهربائية، بيت الاستثمار العالمي غلوبل، الشركة القابضة المصرية الكويتية،وشركة الخرافي للانشاءات، والشركة الكويتية الاردنية القابضة،بالاضافة الي انه عضو مجلس الاعمال العربي في المنتدى الاقتصادي العالمي، وزميل مجموعه الكفافي بمصر.



من أغلى الاشياء التي استمدها مرزوق الخرافي من والده ناصر الخرافي طيب الله ثراه الاستقامة والنزاهة .. فشخصيته جمعت جانباً كبيراً من الاهتمامات السياسية والاقتصادية كما أنه ذو أفق واسع فى البحث والاستنتاج ، فقد تعلم من والده التواضع الجم وسعة الصدر، والإنصات الشديد والاهتمام بمن يتحدث معه، والمثابرة في العمل كونه الطريق الوحيد للنجاح في نظره، وأخيرا حب العلم والتعلم والشغف الشديد بالقراءة في كل المجالات، وضرورة مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في عالمنا المعاصر.



ويوما بعد آخر اثبت مرزوق الخرافي ان ابن الوز عوام فقد استطاع ان يحقق نهضة شاملة في المناصب التي تولي مسؤوليتها كافة حيث يسعى لوضع استراتيجية لاي شركة يتولى مسؤوليتها تعتمد على التكامل والتنافس في التجارة والاستثمار، وتطوير جميع اساليب الانتاج والخطط الاستثمارية للشركة، وبدأ في ترجمة الافكار التي درسها في إدارة الاعمال عمليا في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن.

تحدي الإنجازات يبقى دائماً فلسفة مرزوق الخرافي عبر السعي الدؤوب لتجاوز العقبات مهما كانت كبيرة، ووجود رؤية استراتيجية واضحة للمستقبل، وفكر متوازن قائم على ضرورة التوسع في حجم ومجالات العمل، والانتشار الجغرافي في الأسواق وتوسيع قاعدة المستهلكين، كل ذلك كان له أبلغ الأثر في تحقيق الشركة لأهدافها وترسيخ مكانتها وريادتها على المستويين المحلي والاقليمي في مجالات عملها، والتأكيد على قوة المركزالمالي لـالسفن، لا تتوقف، وسنوات النجاح والتطور لا تنتهي، فطموحاته تزداد كلما زاد النجاح وأهدافنا التي نحققها نبني عليها ونطورها.



ويرى الخرافي ان السفن تعد من الشركات التشغيلية الغنية بأصولها، سواء المادية التي تتمثل في المعدات والمشاريع والممتلكات المختلفة، أو البشرية المتمثلة في الكفاءات التنفيذية المختلفة، مؤكدا أن الشركة لديها خطة للتوسع عالميا من خلال مشاريع واستثمارات سيكون لها أثرها في الشركة وتوسعاتها المستقبلية، منوها إلى عملية النظر إلى رأس المال وإمكانية إجراء رسملة للشركة خلال الفترة المقبلة مرتبط بالأساس بالخطط المستقبلية ومدى الحاجة لذلك.



ويعتقد الخرافي أن رأسمال السفن صغير ويسمح باستغلال أي خطط لزيادته مستقبلا ولكن وفقا للمعايير وحسب الإجراءات الرقابية المتبعة في السوق حال تطلب الأمر ذلك، فيما أشار إلى أن الشركة باتت خيارا رئيسا أمام الشركات العالمية التي تعمل محليا أو إقليميا، حيث بلغ حجم العقود التي تخضع للتنفيذ من قبل السفن حاليا 259 مليون دينار.

والتوسع والتنوع عند مرزوق الخرافي ليس لهما حدود، فله أهداف نوعية نطمح لتحقيقها لتنمية حقوق المساهمين ومواكبة المتطلبات التطويرية لأعمال السفن، بفضل خططه الاستثمارية واقتناص افضل الفرص الاستثمارية، والحرص على التنوع والشمولية في الاستثمار لتتماشى مع خطط الشركة، حيث نستهدف أسواقاً مختلفة منها السعودية وقطر بخلاف الأفرع التي تم تدشينها أخيرا منها في العراق وغيرها لتحقيق من التوازن النوعي والجغرافي لمبيعاتها وأرباحها بما يدعم مسيرتها الريادية لتحقيق أعلى المبيعات والأرباح أضافة لتنمية الأسواق التي تعمل بها وفاءً لتطلعات وطموحات مساهمي الشركة وعملائها.



ويؤمن الخرافي بأن مفتاح النجاح لأي خطة هو وجود ادارة تنفيذية على درجة عالية من الكفاءة لتنفيذ تلك الخطة، وفي ظل نفس الظروف غير المواتية التي تمر بها الشركات حول العالم وفي جميع المجالات، تصبح قدرات وكفاءات وخبرات العنصر البشري هي الميزة التنافسية التي تصنع الفارق وتحدد مدى قدرة الشركات على مواجهة التحديات.

ويدعو الخرافي الى تنشيط تخصيص القطاعات لتعزيز اداء الاقتصاد الوطني موضحا ان القطاع الخاص يعمل بكفاءة اكبر من القطاعات الحكومية لكنه رصد في المقابل ان عمليات التخصيص تواجه معارضة، مشيرا الى انه وبشكل عام فان المواطنين يشعرون بالارتياح عندما يعملون في القطاع الخاص.



ويشير الخرافي الى ان الكويت تعتمد على النفط كمورد وحيد للدخل وبالتالي فان الفرص الاستثمارية المتوافرة بها محدودة، وبامكان الشركات ان تحقق النمو بحدود معينة، ولذا اذا ارادت هذه الشركات ان تتجاوز هذا الهدف فانه يتعين عليها التوسع في اسواق اقليمية، متابعا هذه هي الاسباب التي تدفع الى التوسع في اسواق اقليمية، وبالنسبة للشركات الاخرى فانه سوف يكون من الاسهل ان تعمل في أي مكان اخر وذلك يرجع الى القيود التنظيمية التي توجد في بيئة الاعمال في الكويت، وقد تعطلت الكثير من المشروعات بسبب الطبيعة المعرقلة للتشريعات.



ويوضح الخرافي انه في حالة ما اذا اصبحت البيئة التنظيمية التي تسيطر على العديد من القطاعات في الكويت أكثر مرونة فإن ذلك سيؤدي الى أن نرى الشركات تختار أن تقوم بالاستثمار داخل البلاد، لافتا الى ان ومع ذلك عندما نضع في الاعتبار قلة عدد سكان الكويت فإن اي شركة لها طموحات للتوسع يجب عليها أن تتطلع الى خارج البلاد.

ويرى الخرافي ان قانون الـ B.o.t الحالي به ثغرات عدة، كما انه لا يحقق المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ومما يدعو للشعور بعدم الرضا بأن هناك حاجة لمزيد من مشروعات البنية التحتية مثل توليد القوى الكهربائية ومعالجة المياه والاتصالات.

ويرى الخرافي صعوبة في الحديث عن مناقب والده الراحل العم ناصر الخرافي، رحمه الله، وذلك لانه كلما اقتربنا من الضوء صعب النظر إليه، مؤكدا ان الحديث عن أعماله وإنجازاته أمرا في غاية الصعوبة على من يحبه، خاصة أبناءه الذين لم يميز بينهم، إذ كان، رحمه الله، شديد الحنان والحرص على تربيتهم تربية صالحة وتعليمهم القيم الأصيلة.



وقال الخرافي إن إنسانية والده كانت تتعدى الأبناء وتصل لأشخاص لم يعرفهم أو لم تكن له صلة بهم، فقد كان يجزع ويفزع لأي مأساة إنسانية، وكان دائما حاضرا للمساعدة في ذلك، ويشهد بذلك الجميع في الكويت وعدد من الدول العربية والأفريقية التي امتدت إليها يد دعمه ومساعدته. وقال إنه كان دائما يفتخر بأن شركات مجموعة الخرافي يعمل بها الآلاف من الجنسيات ومن بلدان مختلفة، وكان يردد في نفسه أن الله سخره وجعله سببا من أسباب فتح أبواب العمل والرزق الحلال لعدد كبير من الأسر العربية والمسلمة. وقال إن لشخصية والده 5 مفاتيح أهمها التواصل مع البشر من أجناس وأعراق مختلفة، والإقدام والشجاعة، فقد كان مقداما شجاعا في الحق لا يخاف فيه لومة لائم ولا يردعه عن قول كلمة الحق ايا كان، وكان دائما يقول لست أنا من يمنعني الخوف أو المصلحة الشخصية من قول كلمة الحق.

