محاصرة.. «الكسب غير المشروع»

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علمت النهار عن توجه لتقديم تعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد تصب في فحص الحسابات والودائع والبيانات المالية للقياديين في الوزارات والجهات الحكومية واقربائهم من الدرجة الأولى بصفة دورية بأسلوب قانوني وبموافقة المرشحين على المناصب القيادية قبيل اصدار قرارات تعيينهم.



وكشفت المصادر ان التعديلات تهدف الى كشف عمليات التجاوز على المال العام ومراقبة حسابات القياديين ومتابعة جدول تحركاتها للتدخل المباشر فيما اذا كانت هناك شبهات تضخم او عمليات بنكية غير طبيعية.

وأكدت المصادر ان هذه التعديلات ستضمن السرية والخصوصية المالية للقياديين مشيرا الى أن مراقبتها سيكون وفق آلية الكترونية محكمة تمنع حتى المراقبين من تبعية الحسابات البنكية التي يراقبونها لأي من القياديين.



واوضحت المصادر الى ان التعديلات ستشمل أيضا ربط جميع البيانات المالية ببعض بما في ذلك هيئة اسواق المال العام والتسجيل العقاري والسجل التجاري وأيضا ما يخص ملكيات المركبات وقالت المصادر: ان الامر يتعلق بتسريع اجراءات مكافحة الفساد ولا بأس بعمل ربط بين الاجهزة الرقابية والمالية مع ما سيتم انشاؤه داخل هيئة مكافحة الفساد وفق التعديلات المقترحة سواء كانت ادارة او وحدة فالهدف يتمثل في رصد التلاعبات بالمال العام وسرعة التعامل معها.