حزمة تشريعات لـ«الإصلاح السياسي»

الأولى

بعد التردد السابق حسم نواب المعارضة امرهم بتهيئة المناخ السياسي المناسب للناخبين من اجل حسن الاختيار باتجاههم لوضع اللمسات الاخيرة على حزمة من تشريعات الاصلاح السياسي الشامل بجلسة خاصة مع الميزانيات فور تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب ما افصح مصدر نيابي مطلع لـالنهار.

واكد المصدر ان التعديلات المتوافق عليها بين النواب ستطال قانون الانتخاب، بما يمنح الناخب 4 اصوات عودة للنظام الانتخابي السابق ما قبل 2012 للتضييق على احتمالات شراء الاصوات، والتصويت وفق عناوين البطاقة المدنية، وانهاء حقبة قانون حرمان المسيء.



ولفت المصدر الى ان النواب في طور التباحث بشأن تقليص مدة رد الاعتبار لانهاء القيود السياسية المفروضة على بعض المحكومين من نواب سابقين ونشطاء سياسيين، وان البحث منصب على تفاصيل هذا الشق من الحزمة الاصلاحية.

وبين المصدر ان النواب سيقدمون بالقانون بالقريب العاجل مع صفة الاستعجال وبمناقشته في ذات الجلسة لتجنب الوقوع بأي تعطيل يقع فيه القانون بالدورة التشريعية اللازمة من خلال اللجان البرلمانية المختصة.



وكان نواب المعارضة مترددين من الخوض في هذه الاصلاحات والتعديلات القانونية في الوقت الراهن توجسا من التدخلات العبثية من جهة الحكومة الحالية ونواب الموالاة بشكل يفرض هيمنتهم على اجواء ونتائج الانتخابات المبكرة.