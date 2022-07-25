واشنطن تُطمئن: يمكن القضاء على «جدري القردة»

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عواصم - الوكالات: أعلن البيت الأبيض أنه واثق بإمكانية القضاء على جدري القردة عبر تسريع طرح اللقاحات والعلاج لمكافحة انتشار الفيروس بعد اعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ بسبب تفشي المرض غير ان اي حالة وفاة لم تسجل خارج افريقيا بينما تكاد الاصابات تنحصر في فئة محددة من الرجال.



وقال أشيش جا، منسّق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة سي بي إس الإخبارية أعتقد أنه يمكن احتواء جدري القردة تماماً. وأكد أن واشنطن اعتمدت استجابة مكثّفة بشكل كبير جداً، بما في ذلك الحصول على حوالى 800 ألف جرعة لقاح من الدنمارك، منذ تفشّي المرض في الولايات المتحدة في مايو، عندما كانت مخزونات لقاح جدري القردة محدودة. ولفت اشيش جا إلى أن الخطة محورها القضاء على الفيروس في الولايات المتحدة قائلا أظن أننا يمكننا تحقيق ذلك.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن تفشي مرض جدري القردة يمثّل حالة طوارئ صحية عالمية، بعدما اصاب نحو 17 ألف شخص في 74 دولة. وقالت كبيرة خبراء جدري القردة في منظمة الصحة العالمية روزاموند لويس إن 99% من جميع الحالات خارج إفريقيا سجلت لدى رجال وأن 98% منهم رجال مثليو الجنس وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس ويعتقد خبراء أن انتشار جدري القردة في أوروبا وأميركا الشمالية جاء عن هذا الطريق بالدرجة الأولى.



ولدى إعلانه المرض حالة طوارئ عالمية، قال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن هذا يعني أن هذا التفشي يمكن إيقافه بالاستراتيجيات الصحيحة في المجموعات المناسبة. ووفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سي دي سي تم الإبلاغ عن أكثر من 16 ألف حالة إصابة بجدري القردة في 74 دولة، منذ شهر مايو.

ولم يتم الإبلاغ عن وفيات ناجمة عن المرض إلا في أفريقيا حيث ينتشر نوع أكثر خطورة من الفيروس خاصة في نيجيريا والكونغو.