«نزاهة»: تتبُع واسترداد الأموال المنهوبة

الأولى

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة امس حرص الكويت على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون والتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا الشأن.



وقال نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل التحري ومتابعة واسترداد الأموال المنهوبة من خلال الجرائم إن الهيئة تحرص على تعزيز التعاون مع كل القطاعات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إيمانا بأهميته بمنع ومكافحة الفساد.



وشدد في الورشة التي شهدت حضور جهات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي سفارات الدول الشقيقة والصديقة على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية وترسيخ مقومات ودعائم ثقافة مناهضة الفساد بجميع أشكاله.