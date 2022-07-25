التضخم يفرض على الكويت التوسع غذائياً

الأولى

فرض التضخم العالمي الحاد في السلع الاستهلاكية نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية، على الدول المستوردة ومنها دول الخليج واقع جديد، يحتم اللجوء لخيارات غير اعتيادية لتحصين مفهوم الأمن الغذائي، فيما اوضحت تقارير عالمية ان على الكويت ودول المنطقة التعاون والتعاضد فيما بينها لتعزيز العمل الزراعي وتوسيع رقعة الاستثمارات الخارجية في هذا الصدد.

واوضحت ان الكويت اتخذت خطوات فعلية لزيادة استثمارتها في الأمن الغذائي خلال الفترة الماضية، ومستمرة في هذا خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر الاستثمار الزراعي او حتى المساهمة في شركات عملاقة تعمل في مجال الغذاء لضمان تدفق السلع بشكل مستمر ودون توقف حتى في اوقات الازمات.



وتابعت: انه رغم ارتفاعات النفط، الذي شهد صعودا قياسيا خلال الشهور الماضية، وشكل الرافد الأساس لاقتصادات دول الخليج، الا ان ذلك لم يعفها من التأثر بالتضخم الذي اصاب حتى كبريات الاقتصادات، موضحة ان الفوائض النفطية المحققة قابلها صعود جنوني لاسعار سلع اخرى وفي اطار دعم دول المنطقة لمواطنيها اضطرت لمواصلة ضخ الاموال لتقليص الفجوة بين الاسعار الحالية والسابقة.



وتظهر بيانات رسمية ان الكويت الأكثر تأثرا خليجيا في ارتفاع في نسب التضخم، بين دول مجلس التعاون الخليجي، اذ فاق 4.5 %، في مايو الماضي على اساس سنوي ويعود ذلك الى اعتماد الكويت على الاستيراد بشكل كبير، اذ تستورد اكثر من 90 % من حاجتها من المواد الغذائية من الخارج. وتعتمد الكويت على الاستيراد في تأمين معظم احتياجاتها من المواد الغذائية، وجاءت قطاعات: المواد الغذائية والمشروبات والسجائر والألبسة والمفروشات والخدمات السكنية والاتصالات، في مقدمة القطاعات التي سجلت ارقاما تضخمية قياسية.



وبحسب ارقام البنك الدولي تتصدّر الكويت قائمة البلدان الخليجية التي سجلت ارتفاعا في معدلات التضخم تليها سلطنة عمان ومن بعدها الامارات، فالبحرين وقطر، وتأتي السعودية في المرتبة الأخيرة مع نسبة تضخم بنحو 2.5 %.