دوليه

أوشك نادي بايرن ميونخ، على إنجاز صفقة هجومية جديدة، خلال الساعات القليلة المقبلة، لمواصلة تعزيز صفوف الفريق بعناصر مميزة. ونشر فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر أمس يظهر وصول ماثيل تيل مهاجم رين الفرنسي، إلى الأراضي الألمانية. وأشار رومانو إلى وصول صاحب الـ 17 عاما، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية بنادي بايرن ميونخ، قبل التوقيع على عقود انتقاله للبافاري. وبحسب التقارير، فإن بايرن ميونخ اتفق على ضم مهاجم رين، الذي سيوقع على عقد حتى يونيو 2027. ومن المتوقع أن تكلف صفقة انتقال المهاجم الفرنسي إلى بطل البوندسليغا، ما يقرب من 28.5 مليون يورو.

