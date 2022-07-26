دوليه

يقتنع مان يونايتد يوما بعد يوم، بصعوبة بقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفوف الفريق الموسم المقبل. ويضع يونايتد، خطة جديدة في محاولة لإرضاء رونالدو، إلى جانب محاولة تمديد بقائه في قلعة أولد ترافورد.

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، يرحب مان يونايتد برحيل رونالدو على سبيل الإعارة، من أجل تلبية رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكن يونايتد يرغب في تمديد عقد رونالدو الحالي الذي ينتهي الصيف المقبل، لعام إضافي، كي يعود النجم البرتغالي لصفوف الفريق في نهاية الموسم المقبل.

وهناك أمل لدى مان يونايتد أن يتمكن المدرب الجديد إيريك تين هاغ، في إعادة الفريق إلى دوري الأبطال من جديد، وحينها يعود رونالدو لصفوف الشياطين الحمر.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن عرض مان يونايتد تسبب في مفاجأة كل من رونالدو ووكيل أعماله خورخي مينديز، في ظل إبداء النجم البرتغالي رغبته في الرحيل، إلا أن معسكر «كريستيانو» لم يرفض مقترح النادي بعد.

