دوليه

كشف تقرير صحافي، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن احتمالية عودة ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان، إلى صفوف برشلونة مستقبلا.

وبحسب صحيفة «سبورت»، فإن المدرب الشاب تشافي هيرنانديز، طلب من خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إعادة ميسي إلى النادي بعد انتهاء عقده مع سان جرمان.

وينتهي عقد صاحب ال 35 عاما مع الفريق الباريسي في صيف 2023، حيث يرغب تشافي في استقدامه قبل انطلاق موسم 2023-2024.

ويؤمن تشافي بأن عودة ميسي ستسهم في إنعاش البارشا على الصعيدين الرياضي والمالي، فضلا عن قدرة البرغوث على حل الخلافات التي نشبت بينه وبين البارشا في وقت سابق، لإغلاق صفحته الكتالونية بأفضل طريقة قبل الاعتزال.

ورحل الدولي الأرجنتيني عن ملعب الكامب نو العام الماضي بعد انتهاء عقده مع برشلونة، لينضم إلى سان جرمان في صفقة انتقال حر بعدما أمضى جل مسيرته بقميص البلوغرانا. ورغم أن ميسي سيبلغ الصيف القادم عامه الـ 36، إلا أن تشافي لا زال مؤمنا بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة المطلوبة مع الفريق الكاتالوني.

