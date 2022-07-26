دوليه

استبعد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إبرام صفقات أخرى في فترة الانتقالات الحالية، مشيرا إلى حاجة مهاجمه الجديد داروين نونيز للوقت للتأقلم مع الكرة الإنكليزية.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «لن يكون هناك صفقات أخرى إلا في حال عانينا من إصابات أو رحيل لاعبين، نأمل أن لا يكون هناك صفقات أخرى حتى تركز جماهير ليفربول على أمور أخرى».

وأشار: «لا يمكنني القول بأن الآخرين ارتكبوا الأخطاء في فترة الانتقالات، كان من الواضح أن توتنهام يسير في الطريق الصحيح الموسم الماضي بالصفقات التي قام بها، فيما رحل ثنائي مانشستر سيتي إلى آرسنال وتشلسي».

وأضاف: «نحن في وضع مشابه حيث لا يمكننا الاعتماد دوما على نفس الفريق، تحتاج إلى دماء جديدة، وهكذا الحال مع مانشستر سيتي، وفي النهاية سيملك الجميع لاعبين مميزين وسيملك الكل الفرصة». وأوضح كلوب: «يبقى الهدف الأساسي في هذا الدوري، هو التأهل لدوري الأبطال وهو أمر صعب للغاية.. وعندما تحقق هذا الهدف ويتبقى وقت للمنافسة على اللقب تقوم بذلك».

وتابع: «عندما تتأهل لدوري الأبطال 4 أو 5 أعوام تواليا، ربما لا تقدر الجماهير الإنجاز بعدها، الكل يريد الفوز بلقب البريميرليغ، وليس لدي فكرة من سيتواجد في السابق، لكن نرغب في تقديم أفضل موسم ممكن». وعن نونيز، قال: «لا يمكن أن يكون الأفضل بعد 3 أيام من التدريبات، نملك أفضل مجموعة في مساعدة القادمين من الخارج، ومهاجم بموهبته يحتاج للوقت للتتأقلم، فنحن نلعب بأسلوب مختلف عن بنفيكا».

