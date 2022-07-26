دوليه

أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أحدث صفقات برشلونة، عن سعادته عقب الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو الودي، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية.

وفاز برشلونة على غريمه ريال مدريد، 1-0، سجله البرازيلي رافينيا، في مباراة شهدت الظهور الأول لليفاندوفسكي. وقال «روبرت»، في تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت» الكاتالونية: «سعيد جدا، سواء بالنسبة للظهور الأول أو الانتصار». وأضاف: «على الرغم من أنها مباراة ودية، إلا أن الكلاسيكو سيحتفظ بقيمته، ونحن سعداء جدا بالجودة التي قدمناها». وزاد: «نتطلع إلى المباراة التالية، لأننا نشعر أن شيئا جيدا لم يأت بعد».

وواصل: «سعيد جدا لوجودي هنا، وأن أكون جزءا من هذا الفريق.. لا أشعر أنني جئت منذ أيام، أشعر وكأنني هنا منذ شهور، حيث أتلقى دعما كبيرا من زملائي وطاقم التدريب».

وأردف: «نفكر دائما في الفوز، لدينا عقلية رائعة للغاية، ليس فقط في المباريات لكن أيضا في التدريبات». وختم: «في الوقت الحالي، الأحاسيس أكثر من جيدة، والجماهير متحمسة مرة أخرى».

