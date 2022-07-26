دوليه

انضم الإسباني بورخا مايورال، مهاجم ريال مدريد، إلى تدريبات الفريق، أمس، بعد وصوله المتأخر إلى الولايات المتحدة الأميركية. ولم يسافر مايورال مع الفريق يوم 19 من هذا الشهر، لعدم حصوله على التطعيم الكامل لفيروس كورونا. وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، شهد مران ريال مدريد مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، فيما غاب الظهير الإسباني داني كارفاخال. وغاب الثنائي عن مواجهة برشلونة الودية والتي خسرها «الميرنغي» بهدف دون رد. ويضع مايورال البقاء في ريال مدريد على رأس أولوياته، حيث يرغب في إثبات أنه يستحق البقاء والحصول على فرصة. ولم يحسم ريال مدريد موقفه حتى الآن من بقاء مايورال، خاصة وأن اللاعب لديه عدة عروض من الدوري الإسباني. وعاد مايورال إلى ريال مدريد هذا الصيف، بعد انتهاء إعارته إلى روما ثم خيتافي.

