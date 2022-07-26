دوليه

أحرزت سيدات الولايات المتحدة اللقب العالمي في سباق التتابع 4 مرات 400 م في النسخة الثامنة عشرة لمونديال يوجين لألعاب القوى. ونجحت الأميركيات بقيادة سيدني ماكلافلين، صاحبة اللقب العالمي والرقم القياسي في سباق 400 م حواجز، في إحراز المركز الأول عن جدارة بزمن 3:17.79 دقائق، وتقدمن على جامايكا (3:20.74 د) وفرنسا (3:25.81 د). وأسهمت الأميركيات في كسب مواطنتهن الأسطورة أليسون فيليكس ميداليتها الـ20 في بطولات العالم (رقم قياسي) بعدما شاركت في التصفيات السبت. وكانت فيليكس عدلت عن قرار اعتزالها الذي اتخذته يوم الجمعة الماضي في افتتاح البطولة عقب تتويجها مع منتخب بلادها ببرونزية سباق التتابع المحتلط 4 مرات 400 م، وذلك من أجل خوض تصفيات التتابع 4 مرات 400 م. وبعدما بدت خائبة بإنهاء مشوارها ببرونزية يوم الجمعة الماضي، أنهت فيليكس مسيرتها المذهلة بأفضل طريقة ممكنة بميداليتها العالمية الـ20 في 10 مشاركات في المونديال بدأتها لأول مرة في بطولة العالم في باريس عام 2003 عن عمر 17 عاما. وبعد ذلك بعام واحد، فازت بفضية سباق 200 م في أولمبياد أثينا، وكانت بداية حصيلة غير مسبوقة من الميداليات في سباقات 200 م و400 م والتتابع 4 مرات مع منتخب بلادها. رفعت غلتها في 10 بطولات عالمية 20 ميدالية (14 ذهبية، وثلاث فضيات، وثلاث برونزيات) بينها أربع ميداليات ذهبية فردية، علما أنها أكثر الرياضيين تتويجا لدى الجنسين.كانت فيليكس الدعامة الأساسية للمنتخب الأميركي، حيث شاركت في خمس ألعاب أولمبية حصدت خلالها 11 ميدالية: سبع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة. من جانبها احتفظت الألمانية مالايكا ميهامبو بلقبها العالمي في مسابقة الوثب الطويل عندما نالت ذهبية البطولة. ونجحت ميهامبو، بطلة أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، في الاحتفاظ بلقبها بفضل محاولتها السادسة الأخيرة في الدور النهائي حيث قفزت 7.12 م أمام النيجيرية إيسي برومي (7.02 م) والبرازيلية ليتيسيا أورو ميلو (6.89 م). ومنحت ميهامبو (28 عاما) اللقب العالمي الوحيد لألمانيا في يوجين والميدالية الثانية فقط قبل ثلاثة أسابيع على استضافتها بطولة أوروبا في ألعاب القوى في مدينة ميونيخ.

بدوره حرز الفرنسي كيفن ماير لقبه العالمي الثاني في مسابقة العشارية عندما نال الذهبية. واستفاد ماير، المتوج باللقب العالمي عام 2017 في لندن، من انسحاب البطل الأولمبي الكندي داميان وارنر السبت بسبب الإصابة، فتصدر الترتيب العام برصيد 8816 نقطة أمام الكندي الآخر بييرس ليباج (8701 نقطة) والأميركي زاش زييميك (8676 نقطة).

