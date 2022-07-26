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حرص الإيطالي جورجيو كيليني، مدافع يوفنتوس السابق، ونجم لوس أنجلوس الأمريكي الحالي، على زيارة بعثة فريقه السابق، بمدينة لوس أنجلوس، خلال المعسكر التحضيري للفريق استعدادا للموسم الجديد. وغادر كيليني (37 عاما) صفوف يوفنتوس، هذا الصيف، بعد قضاء 17 عاما في تورينو.

وقال كيليني في مقابلة مع موقع يوفنتوس: «لدينا فريق جيد هنا، إنها مدينة كبيرة، لكن أسلوب الحياة جيد.. إنها أجواء مختلفة مقارنة بإيطاليا، لكني أحاول القيام بالأشياء بأفضل طريقة». وأضاف: «أنا مقتنع أكثر من أي وقت مضى أنني اتخذت القرار الصحيح (الرحيل عن يوفنتوس)، وهذا يساعدني على الاستمتاع بالحاضر، بينما أتطلع إلى المستقبل، أنا أستمتع بنفسي بحماس وهدوء، ولا يوجد ندم».

ولا يزال كيليني حريصا على متابعة مباريات فريقه القديم، حيث تابع فوزه الودي على شيفاس، بهدفين دون رد. وقال كيليني: «شاهدت الشوط الأول ثم اضطررت إلى النوم، لكن ما رأيته كان مثيرا للإعجاب، بوغبا هو الشخص الذي يجلب الكثير من الحماس، والفريق في حاجة لذلك حقا». وأتم: «من الجيد أيضا أن المسؤولية موزعة بين اللاعبين.. أتمنى أن يحظى يوفنتوس بموسم رائع».