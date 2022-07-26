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حقق المتسابق عبدالله الفاضل كأس المركز الثالث في فئة كبار المحترفين في بطولة اوروبا للدراجات المائية 2022 التي أقيمت في بولندا واختتمت منافساتها اول من امس.وأعرب الفاضل عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز ورفع علم الكويت في هذا المحفل الرياضي العالمي والذي يشارك فيه أكثر من 180 من أبرز المتسابقين من مختلف القارات في كل الفئات.وقال ان البطولة التي انطلقت 19 من الشهر الحالي هي جزء من لقب التاج الثلاثي وهو لقب جديد استحدث قبل ثلاثة سنوات لتشجيع المتسابقين في المشاركة ضمن منافسات بطولة اوروبا وكأس ملك تايلند وبطولة العالم السنوية في الولايات المتحدة الاميركية تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة .

