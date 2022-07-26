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قدم العربي عرضاً لحارس مرماه السابق علي جراغ بمبلغ 20 ألف دينار لمدة موسمين، وطالب اللاعب بالرد على العرض «في أقرب وقت ممكن حسب نظام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين»، وذلك في الكتاب المذيل بتوقيع أمين السر العام في النادي فؤاد المزيدي.

وانضم جراغ هذا الصيف إلى القادسية بعقد لمدة 5 سنوات بعد عودته من فترة احتراف مع نادي الماغرو الإسباني، لكن العربي يريد تفعيل لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الجديدة التي تنص على حصول النادي السابق للاعب على ضعف المبلغ المقدم للاعب المنتقل في حال رفضه العرض.

ويبدو أن اللائحة لا تنطبق على جراغ الذي يملك بطاقته الدولية بعد انتقاله إلى النادي الإسباني وخوضه حوالي 9 مباريات معه، وهو ما يعني أن الانتقال ليس جسرياً.

من جانب آخر، قال أمين السر العام في العربي فؤاد المزيدي أن الثلاثي: بنذر السلامة، وحسين أشكناني، والليبي محمد صولة سيلتحقون في المعسكر المقام في تونس خلال الأيام المقبلة.وقال المزيدي في تصريح لموقع النادي الرسمي، إن صولة سيلتحق بوفد الأخضر إلى تونس نهاية الأسبوع الحالي، بعد أن تحسنت حالة اللاعب الصحية، وأثبت الفحوصات التي أجراها في إسبانيا، تعافية من حمى الملاريا التي أصابته خلال الفترة الماضية، واثناء مشاركته مع منتخب بلاده، مشيراً إلى أن صولة بات في حالة تسمح له مباشرة التدريبات، والدخول في استعدادات الموسم الجديد. وأضاف أن أشنكاني سينهي اليوم ارتباطاته الدراسية ويكون جاهزا للالتحاق بالمعسكر، أما السلامة، فهو قريب من إنهاء تدريبات علاجية يجريها في قطر، للتعافي من إصابة لحقت به في الموسم الماضي. وكان الموقع الرسمي للأخضر أعلن اختيار المقدوني يوغوسلاف ترينشكوفسكي، لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد، خلفا للكرواتي أنتي ميشا، الذي انتقل لتدريب الفيصلي الأردني.

وسبق لترينشكوفسكي، أن تولى مهمة شباب العربي تحت 20 سنة، كما كانت له تجارب مع منتخب مقدونيا تحت 19 عاما، ومع المراحل السنية في الدوري المقدوني، وعلى مستوى الفريق الأول درب فرقا مقدونية، من بينهما هوريزونت، وميرافنتسي وبيلاسيكا.

