محلية

فرض ملاكمو أوزبكستان حضورهم الكبير في نهائي بطولة الكويت الدولية الأولى التي اختتمت مساء أمس، على حلبة اتحاد الملاكمة بضاحية صباح السالم، بتأهل خمسة ملاكمين إلى النزالات السبعة النهائية في مختلف الأوزان، فيما جاء ملاكمو تايلند في المرتبة الثانية بتأهل ثلاثة إلى النزالات النهائية.

وشهدت الجولة الأخيرة من الدور نصف النهائي صراعا فنيا رفيعا بين ملاكمي إيران وأوزبكستان، بعدما تواجهوا في ثلاثة أوزان (51 كغم، و80 كغم، وفوق الثقيل +92)، انتهت جميعها لمصلحة الملاكمين الأوزبك، فيما تأهل ملاكمان فقط من إيران للمواجهات النهائية (وزن 51 كغم، و63 كغم).

وحظيت مواجهة الملاكمين المغربي حمزة البربري، والأوزبكي جافلونبيك يولدوشيف (وزن 71 كغم)، بمتابعة واهتمام كبيرين، من قبل الجماهير التي ملأت جنبات الصالة، بعدما قدم الملاكمان مستويات عالمية في رياضة الفن النبيل، واستمرت المواجهة متكافئة ومثيرة بين الملاكمين حتى قرع جرس الجولة الثالثة والأخيرة، وحسم النزال بالنقاط، وبفارق ضئيل لمصلحة يولدوشيف.

من جانب آخر، أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة بيتشاي تشنها فاغيرا بجهود الاتحاد الكويتي للملاكمة، وقال: حققت البطولة الدولية الأولى للملاكمة في الكويت نجاحا مذهلا، وعلى الصعد كافة، ونسجل اعتزازنا وتقديرنا للدور الكبير الذي بذله اتحاد الملاكمة الكويتي برئاسة محمد منسي، وحرصهم على الاهتمام بجميع الوفود المشاركة.

وأكد بيتشاي تشنها فاغيرا أن الاتحاد الآسيوي للملاكمة سيكون في مقدمة الداعمين للكويت حال تقدمها لاستضافة أي بطولة إقليمية، أو قارية، أو دولية في المستقبل، مضيفا :شهدنا مشاركة العديد من دول آسيا، وأفريقيا، وأوروبا في البطولة، وتوافر البيئة المثالية للمنافسة، بوجود صالة عالمية المستوى، وسهولة وانسيابية في تنقل الوفود من وإلى مقر البطولة، وضيافة مثالية، بالإضافة إلى الاهتمام الإعلامي الكبير بالبطولة، ونأمل أن نشهد العام المقبل مشاركة عدد دولية أكبر في بطولة الكويت الدولية.

من جهته، أكد رئيس لجنة الحكام عبدالله الرقم أن البطولة لم تشهد أي احتاج رسمي من الوفود المشاركة، على أي من النتائج النهائية المعتمدة، وقال: أجاد الحكام الدوليون الـ 17 المشاركون في البطولة بإدارة النزالات، بعد أن قدموا أداء متزنا على الحلبة، طبقوا خلاله القوانين الدولية للملاكمة كافة، مما ساعد الملاكمين على تقديم أفضل مستوياتهم، وذلك بدءا من الدور الأول وانتهاء بالنزالات النهائية، الأمر الذي أسهم بإنجاح البطولة، مشيدا بتعاون الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات المشاركة.

