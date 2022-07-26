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واصل الزمالك انتصاراته في الدوري المصري بعدما فاز على سموحة بنتيجة 2-0 أول من أمس على ستاد القاهرة في الجولة السادسة والعشرين للمسابقة.

تقدم أحمد سيد زيزو للزمالك في الدقيقة 34 ثم أضاف التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 47 بينما تعرض المغربي عبد الكبير الوادي لاعب سموحة للطرد في الدقيقة 64.

ورفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 4 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه.

وتجمد رصيد سموحة عند 39 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب بعد أن تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي بالدوري بالخسارة أمام الإسماعيلي ثم البنك الأهلي.

وقدم الزمالك مباراة مميزة رغم الغيابات العديدة في صفوفه للإيقاف كإمام عاشور أو الرحيل عقب انتهاء العقود كأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل.

وبدأت المباراة بضغط من الزمالك للتقدم مبكرا وردت العارضة تسديدة صاروخية من أحمد سيد زيزو اصطدمت بعدها بعمر صلاح حارس سموحة ثم ردت مرة أخرى للعارضة.

ونجح زيزو في تسجيل هدف التقدم بعد مرور 34 دقيقة بعد انطلاقة سريعة ومراوغة للمدافع رجب نبيل ثم تسديدة في الزاوية الضيفة للحارس عمر صلاح.

وعزز الزمالك تقدمه مع بداية الشوط الثاني بهدف للجزيري في الدقيقة 47 بعد انطلاقة رائعة وتسديدة قوية في مرمى عمر صلاح.

وزادت معاناة سموحة بطرد عبد الكبير الوادي بعد التحام بدون كرة على قدم حمزة المثلوثي.

وشارك محمد أشرف «روقا» على حساب سيد عبد الله ثم غادر إسلام جابر للإجهاد العضلي وحل بديلا له اللاعب عبد الله جمعة كما شارك يوسف إبراهيم «أوباما» على حساب شيكابالا.

وهدأ اللعب كثيرا بعد الاطمئنان على النتيجة وأشرك الزمالك الثنائي حازم إمام وأيمن حفني على حساب الجزيري وزيزو وأضاع أوباما فرصة قريبة ليخرج اللقاء بفوز جديد للزمالك.

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات الغائبة بفوز مثير على حساب ضيفه الجونة بنتيجة 2-0.

سجل ثنائية الأهلي رامي ربيعة والتونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقتين 73 و77 من عمر المباراة ليصالح الأحمر جماهيره بعد الخسارة أمام بيراميدز بالدوري والزمالك في نهائي كأس مصر.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث ويمتلك مباراتين مؤجلتين ضد الإسماعيلي والمقاولون وتجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

بدأ الأهلي المباراة بحماس هجومي خاصة بعد الرسائل النارية التي وجهتها الجماهير للاعبين خلال فترة الإحماء حيث أكدت أن النادي أهم من أي لاعب وأن من لا يقدر قيمة الأحمر فعليه الرحيل.

ودافع الجونة بقوة ما تسبب في غياب الفرص الخطيرة باستثناء إضاعة رامي ربيعة لضربة رأس قريبة.

ودفع الأهلي مع بداية الشوط الثاني باللاعب أيمن أشرف على حساب محمد عبد المنعم، وحاول الجونة مباغتة الفريق الأحمر بكرات طولية في عمق الدفاع كاد أن يسجل هدفا عبر محمود الشبراوي من انفراد تام بمرمى الشناوي لكنه تباطأ وسدد كرة ضعيفة للغاية في منتصف المرمى أمسكها الشناوي.

وأشرك الأهلي الثنائي محمد هاني وصلاح محسن بدلا من عمرو السولية وكريم فؤاد ونجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم عن طريق رأسية رامي ربيعة في الدقيقة 73.

وحصل الأهلي على ضربة جزاء نتيجة لمسة يد ضد محمد عبد الجواد لاعب الجونة ونجح علي معلول في تسجيل الهدف الثاني منها.

وحقق بيراميدز فوزا عريضا على حساب مضيفه الإسماعيلي بنتيجة 4-0.

تقدم عبد الله السعيد قائد بيراميدز في الدقيقة 6 من تسديدة قوية ثم أضاف رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وأحرز رمضان الهدف الثالث في الدقيقة 38 من ضربة جزاء قبل أن يضيع ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 45 وسجل محمود صابر الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 79.ورفع بيراميدز رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

