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أعلن الاتحاد السعودي تعاقده رسميا مع الدولي المصري طارق حامد قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.ومن المقرر أن يلتحق حامد بمعسكر الفريق الاتحادي الذي انطلق يوم الأحد الماضي في النمسا.

وكانت إدارة اتحاد جدة التي حصلت على توقيع اللاعب منذ فترة وانتظرت حتى ينهي حامد التزاماته مع الزمالك قبل الإعلان الرسمي. وكان عقد حامد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم في مصر أي في 31 أغسطس المقبل لكن اللاعب توصل لتسوية مالية مع النادي الأبيض كي يلتحق ببداية فترة إعداد الاتحاد.

من جانبه أبدى حامد سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف الاتحاد والدفاع عن ألوانه مؤكدا أنه محظوظ باللعب مع أكبر ناديين في أفريقيا وآسيا.

وقال طارق حامد «شرف كبير لي أن أكون لاعبا في نادي اتحاد جدة وبالمناسبة أنا شخص محظوظ جدا لأني كنت ألعب في أكبر ناد في أفريقيا وهو الزمالك المصري مع أعظم وأوفى جمهور».وأضاف «الآن أنا لاعب في نادي اتحاد جدة أكبر ناد في قارة آسيا مع أعظم وأوفى جمهور خرجت من ناد كبير وذهبت لناد كبير.. شكرا».

