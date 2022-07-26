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كلل منتخب كرة اليد للشباب تأهله إلى نهائيات كأس العالم (المانيا - اليونان 2023)، بتحقيق المركز الثالث في البطولة الآسيوية التي اختتمت أول من امس في البحرين بتغلبه على السعودية 27-21 في لقاء تحديد المركز الثالث، فيما توج المنتخب الياباني باللقب بتفوقه على البحرين المستضيفة 24-20 في المباراة النهائية.

وقدم «أزرق اليد» مستويات مميزة في البطولة بعد أن تصدر مجموعته الأولى بالفوز على السعودية وإيران والتعادل مع كوريا الجنوبية وهو ما منحه بطاقة التأهل إلى المونديال العالمي كما تنص قوانين البطولة، قبل أن يخسر بصعوبة أمام اليابان في الدور نصف النهائي 26-28، لكنه أبى إلا أن يسعد الجماهير الكويتية المتعطشة للانجازات بالتتويج بالمركز الثالث وسط فرحة كبيرة بالانجاز المميز.

واستحق «شباب اليد» الفوز في اللقاء بعد أن تفوق في اغلب فترات المباراة على خصمه، وانهى الأزرق الشوط الأول لصالحه بفارق ثلاثة أهداف 12-9. وحاول المنتخب السعودي العودة إلى اللقاء في الشوط الثاني إلا انه اصطدم برغبة الأزرق في تحقيق المركز الثالث وهو ما تحقق بإنهاء اللقاء بفارق 6 أهداف 27-21. وحصل سيد هاشم على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأكد نجم الفريق الشاب سيف العدواني تألقه من خلال الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، كما اختير الجناج فواز المشاري ضمن فريق البطولة.

