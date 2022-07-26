محلية

تعاقد نادي كاظمة مع لاعب نادي القادسية لكرة السلة عبدالعزيز الحميدي في صفقة انتقال حر لمدة موسم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وتمثل صفقة انتقال الحميدي إلى البرتقالي ضربة قوية للقادسية نظراً لأن اللاعب يعتبر من أبرز العناصر المحلية في الوقت الحالي وهو يشكل اضافة كبيرة لكاظمة الساعي إلى المنافسة بقوة في الموسم المقبل.

وكان الحميدي خاض تجربة مع «سلة الجهراء» في الموسم قبل الماضي قبل أن يعود إلى القادسية في العام الماضي لكن يبدو أن إدارة الأصفر لم تقدم العرض المناسب للاعب الذي فضل الانتقال إلى البرتقالي.