عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: ادلى التونسيون امس بأصواتهم في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي. وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين ومن شأن الاستفتاء على كما أكد الرئيس التونسي وضع حدّ للأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كل السلطات في البلاد قبل عام. وأدلى الرئيس التونسي مصحوبا بزوجته اشراف شبيل بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس وقال في تصريحات للاعلاميين اثر ذلك «اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حرّ في التصويت» وتابع «نؤسس معا جمهورية جديدة تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية».

وأضاف «على الشعب التونسي أن يكون في الموعد والتاريخ...نحن اليوم أمام خيار تاريخي في بناء جمهورية جديدة». واعتبر سعيّد أن الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة و»سنبدأ تاريخا جديدا».

وهاجم سعيد معارضيه وقال إنهم «يوزعون الأموال» لكي «لا يصوت التونسيون ويعبرون عن ارادتهم» مؤكدا «لن نترك تونس فريسة لمن يتربص بها في الداخل والخارج». وتؤمن قوات من الجيش والشرطة مراكز الاقتراع. وبحسب هيئة الانتخابات، فقد تسجّل 9,296,064 ناخبًا بشكل طوعي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم 356,291 الإدلاء بأصواتهم السبت. ويوم الاستفتاء يوم عطلة يلي عطلة نهاية الأسبوع مباشرة ويتزامن وفصل الصيف الذي تختار فيه غالبية العائلات التونسية التوجه للاصطياف بالقرب من المناطق الساحلية. وتشكل نسبة المشاركة الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدًّا أدنى من المشاركة.

ويُتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى مقاطعة الاستفتاء. ويثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي بامتياز يتعارض كليا مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور مابعد ثورة 2011 في تونس التي اعتُبرت المثال الناجح في المنطقة لما أُطلِقت عليه تسمية «الربيع العربي». ومرحلة الاستفتاء «هي الثانية ضمن مخطط تم اقراره» من قبل الرئيس بعدما قام «بتعليق ثم حلّ المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان» بالإضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات وينصّ الدستور الجديد على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ولمشاريعه القانونية «أولوية النظر» من قبل نواب البرلمان.

فضلا عن ذلك انقسمت الوظيفة التشريعية بين «مجلس نواب الشعب» الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و»المجلس الوطني للجهات» ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهامه. وتندّد المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد معتبرةً أنه «مفصّل على قياس» سعيّد وبحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لايمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافًا لما جاء في دستور العام 2014. في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.

وتنصّل أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد الذي كلّفه سعيّد صياغة الدستور الجديد، من النصّ النهائي الذي نشره الرئيس، معتبرًا أنه «يفتح المجال أمام نظام دكتاتوري».

ودعا حزب «النهضة» ذو المرجعية الإسلامية وأبرز المعارضين للرئيس، إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره «مسارا غير قانوني»، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.

ويعتبر سعيّد (64 عامًا) مشروع الدستور الجديد امتدادًا لعملية «تصحيح المسار» وقد بدأها بقرارات لم تكن متوقعة في 25 يونيو 2021 باحتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقا.

ومن المقرر أن تُنظم انتخابات نيابية في ديسمبر. وغيّرت مؤسسات دولية على غرار «فريديم هاوس» و«ذي إيكونوميست» تصنيفها لتونس مؤخرا من دولة «حرّة» إلى دولة «حرّة جزئيا» حسب الباحث يوسف الشريف الذي يؤكد أن «الناس بإمكانهم التعبير بكل حرّية والذهاب للانتخاب ورفض (الاستفتاء) من دون أن يتم سجنهم، وهذا يبين أننا لسنا أمام الصورة التقليدية للدكتاتورية».

وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمّة شاقة لايجاد الحلول لذلك، خصوصا بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي زادت الأزمة الروسية- الأوكرانية من تراجعها.

