عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: بلغت نسبة المشاركة في استفتاء تونس، امس حتى الساعة الثامنة ونصف صباحا بتوقيت غرينيتش 6,32%، على ما أفادت هيئة الانتخابات. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن 564,753 ناخبا أدلوا بأصواتهم داخل تونس وهذا «رقم هام ومشجع».

وذكر بوعسكر إن نسبة المشاركة في انتخابات 2019، كانت في مستوى 1,6% في حدود الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينيتش، دون أن يحدد إن كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أم التشريعية.

وبحسب هيئة الانتخابات، تسجّل 9,296,064 ناخبا بشكل طوعي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم 356,291 الإدلاء بأصواتهم السبت ولديهم حتى الاثنين للاقتراع.

ونسبة المشاركة هي الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدا أدنى من المشاركة. ويتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى مقاطعة الاستفتاء.

