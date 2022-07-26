عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلن «الإطار التنسيقي» صاحب الغالبية النيابية في البرلمان العراقي امس عن ترشيحه للوزير الأسبق محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.

وذكر الإطار في بيان موجز أن قيادات الإطار التنسيقي اتفقت في اجتماع على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء بالاجماع. وتولى السوداني مناصب عدة في الحكومات السابقة بينها محافظ ميسان في عام 2005 ثم وزير حقوق الانسان في العام 2010 ثم وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العام 2014 كما تولى عدة حقائب وزارية بالوكالة.

ودخل السوداني العمل السياسي عضوا في حزب «الدعوة» الذي يتزعمه رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي بيد أنه أعلن انسحابه من الحزب إبان الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها البلاد في العام 2019. ويفترض ان يصوت البرلمان أولا على رئيس الجمهورية الذي جرى العرف السياسي على ان يكون من المكون الكردي وهو ما لم يتحقق حتى الان ليقوم بعد ذلك الرئيس بتكليف السوداني بتشكيل الحكومة بصفته مرشحا عن الكتلة النيابية الكبرى.

على صعيد آخر اكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد أن «تركيا استغلت الحرب على «داعش» للتوغل داخل العراق». وأضاف عناد، في حديث مع قناة «العربية» أن أنقرة «لم تتجاوب» مع دعوات بغداد لسحب قواتها من معسكر زليكان مؤكداً أن «هناك قوة تركية بحجم لواء متوغلة 20 كيلومترا شمالي العراق».

وبالنسبة للقصف الأخير على دهوك الأسبوع الماضي والذي أوقع قتلى وجرحى بين المدنيين، قال عناد إن «تركيا استخدمت مدافع ثقيلة من عيار 155 في قصفها الأخير». واعتبر وزير الدفاع العراقي أن «تركيا دولة جارة وصديقة لكنها تمادت». في المقابل رأى عناد أيضاً أن «حزب العمال الكردستاني استغل الظروف وتوغل في العمق» العراقي. وقال «اقترحنا على تركيا إنشاء مراكز تنسيق في ديار بكر والموصل.. وقد فوجئنا بالقصف التركي حيث لم ينسق الأتراك معنا». وشدد على أن «تركيا مسؤولة عن مقتل المدنيين في دهوك»، مؤكداً أن «حق ضحايا القصف التركي لن يضيع مهما كلف الثمن». ورأى عناد أنه «يجب تشكيل لواء حرس حدود جديد»، مضيفا «سنتضرر مع تركيا من أي قرار بإغلاق الحدود وقطع العلاقات».

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت السبت أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تطالب فيها بعقد جلسة طارئة لبحث قصف دهوك الذي تلقي بغداد باللوم فيه على تركيا.

وأسفر هجوم الأربعاء على منطقة زاخو الواقعة في إقليم كردستان عن مقتل تسعة سياح عراقيين، بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين.

