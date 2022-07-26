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عواصم – الوكالات: أعلنت وكالة الأمن الفيدرالي الروسي، امس احباط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية لتجنيد طيارين روس واختطاف طائرات مقاتلة روسية. وقالت وكالة الأمن الفيدرالي الروسي إن العملية الاستخباراتية الأوكرانية تمت بإشراف استخبارات دول حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن «الاستخبارات البريطانية قدمت الدعم الرئيسي للمخابرات العسكرية الأوكرانية لاختطاف المقاتلات الروسية». وجاء في بيان الوكالة «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية للاستخبارات الرئيسية التابعة لـوزارة الدفاع الأوكرانية لاختطاف طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية أشرفت عليها استخبارات الناتو» بحسب وسائل إعلام روسية.

وأضاف البيان «حاول أعضاء الاستخبارات العسكرية الأوكرانية نيابة عن القيادة السياسية للبلاد تجنيد طيارين عسكريين روس مقابل مكافأة مالية وضمانات للحصول على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، لإقناعهم بالطيران والهبوط بالطائرات في المطارات التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية»، بحسب نوفوستي.

وأكدت وكالة الأمن الفيدرالي الروسي أن المخابرات العسكرية الأوكرانية وعدت بدفع ما يصل إلى مليوني دولار للطيارين الروس لاختطاف طائرة مقاتلة. كما وعدت الطيارين بإرسالهم إلى دول البلطيق وألمانيا وبلغاريا لتشجيعهم على الاختطاف.

وكانت المخابرات العسكرية الأوكرانية تأمل في إمكانية اختطاف مقاتلة روسية من طراز «سو-24» أو «سو-34» أو «تو-22 إم 3»، وفقًا لمقطع فيديو للعمليات نشره جهاز الأمن الفيدرالي كما كشفت المخابرات العسكرية الأوكرانية التي تستعد لاختطاف طائرة عسكرية روسية، للطيارين الروس عن مواقع أنظمة الدفاع الجوي والمطارات الأوكرانية.

في غضون ذلك أعلن الجيش الأوكراني رصده عشرات السفن العسكرية الروسية خلال تنفيذ مناورات في البحر الأسود، في حين وقعت عدة انفجارات جنوبي البلاد. ووأوضح الجيش الأوكراني أن التهديد بضربات صاروخية وإمكانية شن عملية برمائية روسية من البحر الأسود باتجاه المواقع الأوكرانية لا يزال قائما.كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تعرض 8 مناطق في خاركيف (شمال شرق) إلى غارات وقصف صاروخي ومدفعي من القوات الروسية.

من جهة أخرى أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مواقع تمركز الجيش الروسي في مقاطعة خيرسون (جنوب) ودمر مجمع صواريخ مضادة للدبابات ومركز للقيادة والمراقبة ومستودعيْ ذخيرة.

وفي السياق قالت استخبارات الجيش البريطاني إن القوات الروسية تواجه مشكلة في إصلاح آلاف المركبات القتالية وأضافت أنها حددت موقعا روسيا لإصلاح المركبات العسكرية في مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

