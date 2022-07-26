عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: كشفت مسؤولة أميركية بارزة، لشبكة «CNN» أن الولايات المتحدة تعمل مع أوكرانيا على «الخطة ب» (خطة بديلة) لإخراج صادرات الحبوب من البلاد في أعقاب الهجوم الروسي على ميناء أوديسا.

والجمعة وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد شهور من المفاوضات الصعبة بوساطة تركيا والأمم المتحدة وبعد يوم واحد فقط، شنّت روسيا هجوما صاروخيا على ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا حيث توجد مخزونات أساسية من الحبوب في المخازن.

وقالت سامانثا باور مديرة الوكالة الأمييكية للتنمية الدولية «USAID» ان (الخطة ب) «تتضمن الطرق البرية والسكك الحديدية والنهر وإرسال المراكب، وتعديل أنظمة السكك الحديدية بحيث تتماشى بشكل أفضل مع تلك الموجودة في أوروبا بحيث يمكن للصادرات أن تتحرك بسرعة أكبر». وأضافت: «لقد كنا نعمل خطة الطوارئ لأنه لا توجد طريقة يمكنك من خلالها الوثوق بأي شيء يقوله (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين» وأضافت أنه على الرغم من خطة الطوارئ «فلا بديل عن إنهاء بوتين للحصار وإخراج الحبوب بأكثر الطرق فعالية». ودعت باور الدول التي تلعب «أدوارا قيادية في النظام الدولي إلى العمل بشكل أكبر لمنع أزمة الغذاء من أن تتحول إلى كارثة».

